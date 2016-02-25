Bakanlık: Almanya'ya 3,6 milyon mülteci gelecek



Almanya'ya 2020 yılına kadar 3 milyon 600 bin sığınmacının geleceği tahmin ediliyor. Süddeutsche Zeitung'un haberine göre bu rakam Alman Ekonomi Bakanlığı'nın tahminlerini yansıtıyor.

Gazete, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2020 yılına kadar ülkeye gelecek sığınmacı sayısıyla ilgili hazırlanan raporun hükümet tarafından onaylandığını yazdı.

Ekonomi Bakanlığı, rakamlarla ilgili raporun tamamen teknik amaçlı olarak hükümet içinde hazırlandığını ve hükümetin ilgili birimlerince onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, mevcut ortam nedeniyle hükümetin sığınmacı sayısıyla ilgili resmi tahmin rakamları açıklamayacağı kaydedildi.

Rapora göre 2016 ile 2020 yılları arasında yılda ortalama 500 bin sığınmacının Almanya'ya gelmesi bekleniyor. Mevcut 1 milyon 100 bin mülteci da hesaba katıldığında 2020 yılında bu rakam 3,6 milyona çıkıyor.