Bakanlık açıkladı: Türkiye'de 150 bin boş iş pozisyonu var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, "Türkiye'de işsizlik var' diyoruz ama bugün İŞKUR'da Türkiye genelinde 150 bin boş iş pozisyonu var" dedi.

Muğla'da, iş gücüyle işvereni bir araya getirebilmek için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından "Muğla 3. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı" düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dinamik aktif iş gücü yüksek olan bir ülke olduğunu söyledi.

Ülkede birçok vatandaşın iş beğenmediğini savunan Nacar, "Türkiye'de işsizlik var' diyoruz ama bugün İŞKUR'da Türkiye genelinde 150 bin boş iş pozisyonu var. Sadece Muğla'da 18 bin boş iş pozisyonu olup, bugün bu salonda çalışmak isteyen herkesin yarın eğer çalışmak istiyorum diyorsa iş bulabileceği bir ortam var." dedi

Muğla Valisi Amir Çiçek ise amaçlarının istihdam alanlarını gün geçtikçe büyütmek ve işsizlik oranını en alt seviyelere çekmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliğinin istihdamın artışında etkili olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Milli İstihdam Seferberliğini başlattığında İŞKUR ve SGK Müdürlüğümüz ile eksiklerimizi tespit ederek, yapılması gerekenler konusunda çalışmalarımıza başladık. İşverenlerimizle bir araya gelerek projenin kendilerine kazandıracaklarını anlatarak istihdam seferberliğini duyurmaya çalıştık. En kısa sürede bu çalışmalarımızın sonuçlarını aldık. İki aydan az bir sürede 10 bine yakın vatandaşımız bu projeden faydalanarak iş sahibi oldular. Muğla’da hedefimiz 30 bin kişiyi iş sahibi yapmak. Ben inanıyorum ki yılsonuna kadar 50 bini de geçeceğiz." dedi.

Plaket törenin ardından Vali Çiçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İlyas Sarıyerli fuarın açılış kurdelesini kesti.