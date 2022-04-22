Bakanlık açıkladı: Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak” denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce NTV yayınında ikramiyelerin 28-29 Nisan tarihlerinde yatırılacağını söylemişti.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

"4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek."