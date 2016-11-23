Bakanlık açıkladı: Bu vahşeti yapana ulaşıldı!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücünün otomobilin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükleyerek götürmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

Köpeğin sürüklenirken çekilen fotoğrafı üzerine Dova ve Hayvanseverler Derneği (DOHAS), sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, akşam saatlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Bu vahşete söz konusu aracın sahibine ve adres bilgilerine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır” açıklaması yapıldı.