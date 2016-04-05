Bakanlık 23 IŞİD'liye toplamı 42 milyon TL'yi bulan ödül koydu

İçişleri Bakanlığı'nın en son güncellediği 'aranan teröristler' listesine göre Türkiye genelinde IŞİD üyesi toplam 23 kişi aranıyor. Listede, Taksim'de 4 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası eylem hazırlığında oldukları belirtilen Savaş Yıldız, Hacı Ali Durmaz ve Yunus Durmaz da bulunuyor. Ödül yönetmeliği kapsamında aranan 23 IŞİD üyesine konulan toplam ödül miktarı ise 42 milyon lira.

Bakanlık Ankara saldırısı sonrası listeyi güncelledi

Hürriyet'te yer alan habere göre, 10 Ekim'de IŞİD'in Ankara'da düzenlediği canlı bomba saldırısı sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın 'ödül yönetmeliği' kapsamında devreye koyduğu aranan teröristler listesi güncellendi. Son güncellenen listeye göre Türkiye genelinde 23 IŞİD üyesi aranıyor. Aranlar arasında zaman zaman sansasyonel eylem yapacakları iddia eden edilen Yunus Durmaz, Hacı Ali Durmaz, Savaş Yıldız'ın yanı sıra IŞİD'in Adıyaman hücresi olan Dokumacılar grubuna ismini veren Mustafa Dokumacı da bulunuyor.

Kırmızı listede başlarına 4'er milyon lira konulan 3 IŞİD üyesi var

Ödül yönetmeliği kapsamında 'terorarananlar.pol.tr' uzantılı sitede isimleri kırmızı listede bulunan ve başlarına 4'er milyon lira ödül konulan üç IŞİD üyesi bulunuyor.

Kırmızı listede arananlar arasında IŞİD'in Gaziantep emiri olduğu iddia edilen İlhami Balı, Dokumacılar grubu lideri olduğu ileri sürülen Mustafa Dokumacı ile İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrasında eylem hazırlığında olduğu belirtilen Yunus Durmaz bulunuyor.

Çoğu mavi listede

Aranan teröristler listesine göre IŞİD üyeleri en çok mavi listede bulunuyor. Mavi listede bulunan ve ödül yönetmeliği kapsamında yakalanmalarına yardım edecek kişilere 1 milyon 500 bin lira verilecek olan 20 IŞİD üyesi bulunuyor.

İsmi mavi listede bulunan IŞİD üyeleri arasında YPG'nin elinde olduğu iddia edilen Mahmut Gazi Tatar, Hüseyin Peri, Savaş Yıldız'ın yanı sıra 5 kadın da bulunuyor. Bu kadınlardan 2'si ise yabancı uyruklu.