Bakanlık, 100 bin öğrencinin talebine karşılık veremedi; her 4 öğrenciden biri yurtsuz

Yeni öğretim yılında yurt için başvuran 4 öğrenciden birine yurt bulamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 100 bin öğrencinin talebine karşılık veremedi. Bakanlık, 2019’da öğrencilere “borç” olarak verilecek krediler için 6.5 milyar lira ayırırken eğitimleri için devletten borç alan öğrenci sayısı 1.2 milyona yükseldi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre TBMM’de devam eden 2019 yılı bütçe görüşmelerinde dün Gençlik ve Spor Bakanlığıbütçesi görüşüldü. Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun sunumunda hükümetin gençlere yönelik politikalarını, plansızlığı ve eksiklikleri gözler önüne serdi. Sunuma göre bakanlığın 2019 yılı bütçesi 16 milyar 474 milyon 681 bin TL’ye yükseldi.

Kasapoğlu’nun sunumunun en dikkat çekici yanını bakanlığın yurt verileri oluşturdu. 7.5 milyon öğrencinin öğrenimine devam ettiği yükseköğretim sisteminde, 2018 itibarıyla 774 öğrenci yurdunda sadece 664 bin yatak kapasitesi olduğu bilgisi paylaşıldı. Sunuma göre, 5 Kasım 2018 itibarıyla başvuru yapan 403 bin 276 öğrencinin yüzde 76’sının yani 304 bin 444 öğrencinin yurtlara yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. 100 bin öğrenci yani devletten yurt talebinde bulunan her 4 öğrenciden biri kendi kaderine terk edildi. Bakanlık verilerine göre, sadece 32 ilde başvuran tüm öğrencilere yurt imkânı sağlandığı verisi, 49 ilde öğrencilerin yurt sorununun devam ettiğini gösterdi. Öte yandan, 2019’da 16 milyar 500 milyon TL ödenek isteyen bakanlığın bütçesinin 6.5 milyar TL’sini öğrencilere verilecek borç yani yeni yılda aylık 500 TL olarak verilecek krediler oluşturdu.

Dini faaliyetlere devam

Bakanlığın öğrencilere yönelik en ciddi projesini ise dini faaliyetler oluşturdu. Sunuma göre, son bir yılda devlet yurtlarında kalan 100 binin üzerinde öğrencinin dini sohbetlere katılması ve 50 bine yakın öğrencinin sabah namazına götürülmesi de faaliyet sayıldı.