Bakanlığın ücretsiz verdiği bisikleti satışa çıkardı

Karabük'te oturan 49 yaşındaki B.A., Sağlık Bakanlığı tarafından oğluna ücretsiz verilen bisikleti Facebook'ta 180 liraya satışa çıkardı. B.A., tepkiler üzerine "Paraya ihtiyacım vardı. Oğlumun da okul masraflar var. Onun için satıyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bülent Diktepe’nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' kapsamında Karabük'te geçen Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, sporda başarılı olup maddi durumu iyi olmyan 285 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine bisiklet dağıttı.

B.A. adlı baba, 17 yaşındaki lise öğrencisi oğluna verilen bisikleti kendi Facebook hesabında 180 TL'ye satışa çıkardı. 'Satılık sıfır bisiklet. Sağlık Bakanlığı'ndan verilmiş olan ve hiç kullanılmayan bisiklet' notu ve bisikletin fotoğraflarıyla Facebook'ta yer alan ilana bazı kişiler tepki gösterdi.

B.A., tepkiler üzerine ilan notunu, 'Satılık sıfır bisiklet.Hiç kullanılmayan bisiklet. İhtiyaç yüzünden acil satılıktır' olarak değiştirdi.

"Paraya ihtiyacım vardı, oğlumun da okul masraflar var"

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sezgin Tiryaki, "Bisikletler kişiye teslim edildiği için buna yaptırımımız yok. Biz binsin, kullansın diye veriyoruz, bu satıyor. 'Sattığı insan kullanır ve sağlıklı yaşar inşallah' diyoruz sadece. Bizim için sağlıklı yaşam önemli, kimin kullandığı önemli değil. Bunun vatandaş olma bilinciyle alakası yok. Madem ihtiyacın yoktu, satacaktın niye talep ediyorsun?" dedi.

B.A. ise bisikleti Facebook'ta ilk satışa çıkardığında hakarete kadar giden yorumlar yapıldığını belirterek, "Çocuğum bisikleti kullanmıyordu, kapının önünde çürüyecekti. Ya da bir başkasına verecektim. Çevremde de ihtiyacı olan kimse yok. Benim de paraya ihtiyacım vardı. Oğlumun da okul masraflar var. Onun için satıyorum" dedi.