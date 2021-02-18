Bakanlığın tasarı teklifi sektörü böldü: Perakendeciye göre yetersiz, zincir marketlere göre kayıt dışını artıracak

Ticaret Bakanlığı’nın perakende sektörünü düzenleyecek yasa teklifi yine gündemde. Perakende sektöründe yeni bir tartışma başlatan teklif, esnafı korumak amacıyla zincir marketlere yönelik bazı düzenlemeler getiriyor. Üretim yapan küçük işletmelerin desteklediği düzenlemeye karşı, zincir marketler ise tepkili.

Teklif, perakendeciye göre yetersiz, zincir marketlere göre kayıt dışını artıracak. TÜRKONFED ise 30 güne düşürülen ödeme süresi ile düzenlemede ürünlerin çeşitlenmesini istiyor.

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TPF önerilerde bulunmuştu

Bakanlığın yasa teklifine karşı görüş bildiren Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) nüfusu 5 bin nüfusun altında olan yerlerde zincir market açılmamasını, geçen yıl cirosu 50 milyar TL’ye ulaşan özel marka (private label) ürünlerin market satışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını, tüketicide ucuz algısı yaratan gramaj oyunlarına son verilmesi için ambalajların farklılaştırılması şartı getirilmesini önermişti.

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TÜRKONFED: Ödeme süresinin 30 gün ile sınırlı tutulması kararına destek

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) de bir açıklama yaparak “zincir market düzenlemesi” olarak da bilinen teklifle ilgili görüşlerini açıkladı. TÜRKONFED, KOBİ’lerin gelişmesinin önündeki en büyük engelin alacaklarını zamanında alamamaları olduğunu belirtti. TÜRKONFED, ödeme süresinin 30 gün ile sınırlı tutulması kararını desteklediklerini belirterek “Ödeme süresinin diğer tüm ürünler için de 60 günü aşmamak kaydıyla sınırlandırılmasını öneriyoruz” dedi.

“Market markası ile fason üretilen ürünlere sınır getirilsin”

TÜRKONFED’in market markası ile fason üretilen ürünlere de sınır getirilmesi istendi.

GPD: Bu tasarılar, kayıt dışını artırır, istihdamı düşürür, enflasyonu artırır

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve en büyük zincir market BİM’in İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç ise Dünya gazetesine yaptığı açıklamada, teklifin aceleye getirildiğini söyledi ve “Bu tasarılar, kayıt dışını artırır, istihdamı düşürür, enflasyonu artırır, perakende de gelişimi durdurur. Yasa ile kimin neyi satıp neyi satmayacağına müdahale ediliyor. Tüketici bu işe ne der diye soruldu mu bilemiyorum” yorumunu yaptı.

AYD: AVM’lerdeki marketlerin bu kanundan istisna tutulmasını istiyoruz

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları (AYD) Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise “AVM’lerdeki marketlerin bu kanundan istisna tutulmasını istiyoruz. Kazanılmış hakları var. Tasarıda AVM yapımına sınır var, metrekare ile ilgili düzenlemeler var, biz hepsini destekliyoruz” dedi.