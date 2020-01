"Bakanlığın 'at eti kullanıldı' dediği ürünlerin tamamı tüketildi!"

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Gıda Komisyonu Başkanı Dr. Can Demir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın içinde at eti bulunan ürünleri ifşa etmesine ilişkin açıklama yaptı. Listede yer alan ürünlerin son kullanma tarihinin 6-8 ay öncesine ait olduğuna dikkat çeken Can Demir’e göre ürünler tüketilmiş olduğundan toplatılması artık mümkün değil. Taklit ve tağşiş yapan firmaların ifşa edilmesiyle sorunun çözülmeyeceğini belirten Demir, güvenlikli izlenebilirliğin sağlanması ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Melike Sönmez’in Zaman’da yer alan haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, et ve süt ürünleri, takviye edici gıdalar ve benzer ürünler, zeytinyağı, bal, alkollü ve alkolsüz içecekler, kahve, çikolata ve tahin üretiminde taklit ve tağşiş yapan işletmelerin isimlerini ve ürünlerini açıkladı. Bakanlık tarafından yayınlanan listeye göre, bazı firmaların etli yiyeceklere at, eşek eti, sakatat (mide, taşlık) ve deri parçası karıştırdıkları ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜSODER Gıda Komisyonu Başkanı Dr. Can Demir, söz konusu ürünlerin çoğunun 6-8 ay önce raflarda olduğunu ve çoktan tüketildiğini iddia etti. Demir, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacağı söylenen ürünlerin toplatılmasının artık mümkün olmadığını dile getirdi.

Gıdalarda güvenlikli izlenebilirlik sistemi üç yıldır erteleniyor

Demir, 2012'den beri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yılda ortalama 2-3 defa konuya ilişkin açıklama yapıldığını hatırlatarak, ifşa etmenin tek başına çözüm getirmediğini belirtti. Demir ayrıca, devletin bir sistem kurarak, gıdalarda güvenlikli izlenebilirliği sağlaması, bunun yanında tüketiciyi eğiterek bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi. Gıdalarda güvenlikli izlenebilirlik sisteminin üç yıldır ertelendiğini kaydeden Demir, tüketicinin sağlığını bozan ürünlerin, piyasaya sürülmeden devlet sistemiyle yakalanması gerektiğini söyledi. Firmaların ifşa edilmesinin başarı olarak sunulmaması gerektiğini kaydeden TÜSODER Gıda Komisyonu Başkanı, “Resmi denetimin ve ifşanın yapılmasını, ancak bir doğrulama ve ikinci bir kontrol anlamında uygulanmasını istiyoruz.” dedi.

İlaç etkin maddesi içeren çikolata, macun, gıda takviyesi gibi insan sağlığını bozabilecek ürünlerden numune alındığı gün ile ifşa tarihine kadar uzun bir süre geçtiğini belirten Demir, bu süre zarfında, çocuklar başta olmak üzere bu durumdaki gıdaları tüketenlerin ve bu gıdaları tüketenlerden sağlığı olumsuz etkilenenlerin kaç kişi olduğu sorusunu tüketiciler adına Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne yöneltti.

Demir bunun yanı sıra diğer kamu kurumlarının alkolsüz içecekler, sigara, ilaç ve hatta asansörlerde de uyguladığı izlenebilirliğin gıdalarda da uygulanması gerektiğini belirterek, “Denetim öncesi, eğitim ve bilinç desteği” ile “İfşa öncesinde ise, güvenlikli izlenebilirlik” sisteminin tüketicilerin mutlak koruyucu sağlığı için acilen uygulamaya geçilmesi gerektiğini söyledi.