Bakanlığın Arkeoloji kazılarına ayırdığı bütçe eridi: Sponsor olmadan çalışma yürütmek zor

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolojik kazı çalışmalarına ayrılan ödeneği açıkladı. Geçen yıllara bakıldığında ödeneklerin bu yıl düştüğü görüldü. Kazı başkanları sponsor ve destekler olmadan sadece ödenekle kazı çalışmasının sürdürülmesinin zor olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'ın haberine göre bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolojik kazı çalışmaları için ekim ayı itibarıyla toplam 30 milyon 533 bin 700 liralık ödenek aktarımında bulunduğunu açıkladı. Geçen yıllara baktığımızda 2008’de 21.103.473 TL, 2009’da 25.713.577 TL ve 2010’da 30.468.165 TL, 2013 yılında ise kazılara 43 milyon 125 bin lira ödenekayrıldığını görüyoruz. Bakanlık geçen yıl da arkeolojik kazı çalışmaları için toplam 37,8 milyon lira ödenek aktarımında bulunmuştu.

Görülüyorki geçen yıllara göre ödenekler deyim yerindeyse yıldan yıla eriyor. Bunun üzerine kazı çalışmalarına hala devam eden ve kazı çalışmalarını bu mevsim noktalayan kazı başkanlarına bu yılın ödeneklerini sorduk.

35 yıldır Bursa’da “Fosilli Alan”da kazı çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Berna Alpagut verilen ödeneklerin yetersiz olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Benim kazı sezonum kapandı. Verilen ödenek tabii ki yetersiz. Ama biliyorum ki bir çok kazı başlamadan kapandı ya da kısa sürdü. Bunun nedeni bakanlığın maliye ile olan bağlantısından kaynaklanan harcama kalemlerinin tam karşılığının alınamamış olması olabilir. Ben 35 yıldır bu kazıyı sürdürüyorum, dolayısıyla eski kazılarda işçinin sabit olduğu ödeneği var. Bu ödenek minnacıkta olsa başlıyoruz. Yeni kazılarda bu imkanlar olmuyor. Ödenekler zamanında ve çalışma yapılacak tarihlere denk geliyorsa iyi geçiyor ama geç kalıyorsa ve az kullanılır oluyorsa kazılar erken kapanıyor."

Patara Antik Kenti

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nde 30’uncu yıl kazılarını sürdüren Prof. Dr. Havva İşkan Işık, ödeneklerden son derece memnun. Ancak Işık, İşkur’dan işçi aldıkları için ödeneğin yeterli geldiğini söylüyor. Işık, “Ödenek elimize tam vaktinde geldi ve benim çalıştığım bölgede ön gördüğüm zamanda kazı çalışmalarına başladık. Şu anda da kazı çalışmaları sürüyor. Benim kazım için işçiler işkurdan yönlendirildi onun için sıkıntımız olmadı” diyor.

Myra-Andriake...

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Myra-Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, bu yıl ödeneğin zamanında geldiğini fakat valiliğin 35 işçi yardımında bulunduğunu söylüyor. Çevik, “Bu yıl Myra Antik Kenti’nde değil, Andriake’de kazı çalışmalarını yapıyoruz, orada bulunan Likya Ulğurlıkları Müzesi’nin çevresinde kazılara yoğunlaştık. Orada ki tarihi bir an önce gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. 50 işçi çalışıyor benim kazıda, valilikte işçi yardımı yaptığı için bir zorluk yaşamadık. Bu tamamen bütçesel bir iş” diyor.

Foça Kazı Başkanı Prof. Dr Ömer Özyiğit, ödeneklerin az olmasının ülkemize gelen turist sayının düşmesine bağlıyor ve ekliyor:

“30 yıldır Foca kazılarını sürdüyorum. Benim kazı çalışmam altı ay sürdü. Turizm mevsimi az olduğu için ödeneklerde az oldu eskiden daha fazla oluyordu. Ben sponsorla yürütüyorum kazı çalışmalarımı, ödenekler yeterli değil destek olmazsa zor. Kazı sayısı çok olunca ve tabii ödenekte bölününce yeterli gelmiyor malesef."