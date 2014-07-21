Bakanlığı döneminde 42 milyon TL'ye arsa alan Bayraktar: Çok masum bir yatırım

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bakanlığı döneminde şirketinin Koşuyolu’nda 42 milyon TL’ye arsa aldığını doğruladı. Bayraktar, “Benim kurduğum ve 1994 yılından sonra çocuklarıma bıraktığım şirket Koşuyolu’nda arsa almış onu mesele yapıyorlar. Çok makul, çok masum. Hiçbir vergi suistimali yok, sigorta suistimali yok. Gizli saklı değil ki açık” açıklaması yaptı.

Bayraktar İnşaat’ı 41 yıl önce kendisinin kurduğunu, 1994’te çocuklarına bıraktığını hatırlatan Bayraktar, “Şirket benim ve yüzde 7 hissem var. Özünde ben kurdum, ben büyüttüm. Ama son 20 yıldır işleri çocuklarım devam ettiriyor” dedi. Çocuklarından birinin mimar, birinin inşaat yüksek mühendisi, birinin inşaat mühendisi ve birinin işletmeci olduğunu hatırlatan Bayraktar, tek üzüntüsünün çocuklarının şirketi istediği gibi büyütememesi olduğunu söyledi.

'Hesapları pırıl pırıl'

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, 1973 yılında inşaatçılığa başladığını ve Fatih’in en büyük müteahhitlerinden biri olduğunu kaydeden Bayraktar şunları söyledi: “Yılda 3-4 tane inşaat yapardım. Kiptaş’ın genel müdürü olunca şirket yönetiminden çıktım. Ben bürokrasiye girince şirket çok büyüyemedi. Ama şirketin mal varlığı 70-80 belki 100 milyon, belki daha fazladır. Kasasında parası vardır, malvarlığı vardır. Şirket vergi veriyor. Hesapları pırıl pırıl.”

Bayraktar İnşaat’ın Koşuyolu’nda aldığı 42 milyon TL değerindeki arsayla ilgili olarak ise Bayraktar, “Şirketin mal varlığı da var, parası da var. Büyük bir şirket. Yıllardan beri iş yapıyor, arsa alıyor-satıyor, inşaat yapıyor. Koşuyolu’nda arsa almış onu mesele yapıyorlar. Çok ayıp yani. Gizli saklı değil ki açık. Arsanın değeri açık, vergisi açık, şirketin ortakları aleni. Çok makul, çok masum, hiçbir vergi suistimali yok, sigorta suistimali yok. Yanlışları varsa, Maliye denetler. Öyle tahmin ediyorum ki, ‘Bu soruşturmadan beni muaf tutun’ lafı ettim ya, ondan dolayı böyle şeyler gündeme geldi” dedi.

Bu partiye direklere bayrak asarak geldim

Erdoğan Bayraktar, kendisinin Ak Parti ile sıkıntısı olduğu intibasını vermeye çalıştıklarını ifade ederek şöyle devam etti:



“Ben partiye en çok emek verenlerden biriyim. Bu partinin geçmişi var. 1980-90’lardan geliyor. Elektrik direklerine bayrak asarak geldim. Partinin mahalle teşkilatlarında, ilçe teşkilatlarında faaliyet gösterdim. Mücadele ederek geliyoruz.”

Bir tekme de biz vuralım

“Türkiye burası. ‘Yoldan aşağı düştü, bir tekme daha nasıl vururuz’ diyenler var. Kimsenin başına gelmesin” yorumunu yapan Erdoğan Bayraktar şöyle devam etti: “Felaket bir şey. Ne kadar haklı olursanız olun. Hiçbir şey durduk yere başına gelmez insanın. Demek ki başka yerde suçum var ki, başıma bu geldi. Siyasette Menderes’i astılar, Demirel kaç kere gitti geldi. Adnan Kahveci’yi Özal’ı öldürdükleri söyleniyor. Ben çalışkan, heyecanlı, titiz biriyim. Ben bayrak, vatan, millet, üretim diyen biriyim. Bizim yedi ceddimiz belli. Benim dedem Osmanlı savaşlarında 17 yıl bayrak taşıdı. Ama devleti ele geçirmek isteyen hainler çalışkan ve üretkenleri istemiyorlar.”

Emsal oranı 1.5

Geçtiğimiz hafta gazetelere yansıyan haberlerde, Erdoğan Bayraktar’ın şirketinin bakan olduğu dönemde İstanbul’da arsa aldığı yazılmıştı. Haberlerde, Bayraktar’ın şirketi adına alınan arazinin Koşuyolu’nda bulunduğu ve alış bedelinin 22 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Haberlere göre, arsanın em­sal ora­nı 1.50, 1222 ada, 26 par­se­l ­de bu­lu­nuyor ve 9 bin 642 met­re­ka­re­lik büyüklüğünde. Bay­rak­tar İn­şa­at’­ın ar­sa­yı ün­lü işa­da­mı Se­la­hat­tin Be­ya­zı­t’­ın oğ­lu Meh­met Mu­rat Be­ya­zı­t’­tan al­dı­ğı vurgulanırken, ara­zi­de­ in­şa­at ça­lış­ma­la­rının da başladığı kaydedildi. Haberlerde arazinin imar durumuyla ilgili şüpheli işlemler olduğu iddiası da dile getirildi.