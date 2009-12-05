Bakanlığı dize getiren avukat

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Kimseyle bağlantım yok

Eker: GDO yönetmeliğinin hükmü kalmadı

Referans gazetesinden Selma Bektaş'ın haberine göre Danıştay'ın kararını olumlu karşılayan Eren, "Bakanlık eğer bu kez GDO'lu ürünleri yasa ile getirmeye kalkarsa yine itiraz edeceğim. Yasayı da iptal ettireceğim. Çünkü anayasa bana bu hakkı veriyor. Vatandaş olarak isteğim GDO'yu tamamen yasaklayan yasanın çıkarılması" diyor.Tarım Bakanı Mehdi Eker'in, "Biz GDO'yu yasaklamaya çalışıyoruz bu çabamıza destek olunacağı yerde tam tersine itirazlarla karşılaşıyoruz" sitemlerine cevap veren Eren'e göre bu tür savunmalar komik. Eren, "Yönetmelik de Danıştay'ın kararı da ortada. Eğer gerçekten GDO'yu yasaklamak istiyorlarsa acilen bunun yasası çıksın. Bahaneye gerek yok. Nasıl bir sabah uyandığımızda birtakım yasaların çıktığını görüyorsak bu yasanın da bir an önce çıkması mümkün" açıklamasını yapıyor."Bu itirazı avukat kimliğimle değil sade vatandaş olarak yaptım. Sonuçtan da memnunum. Toplum ve çevre sağlığını etkileyecek önemli bir yanlışı engellemiş oldum" diyen Eren, itiraz sürecinin arkasında ne bir dernek ne bir şirket ne de başka bağlantı olduğunu söylüyor.Danıştay'a itirazının tamamen kişisel duyarlılıktan kaynaklandığını belirten Gonca Eren "Sağlıklı beslenmeye özen gösteren bir ailede büyüdüm. Bu konudaki titizliğimin temelinde biraz da ailem var. İtirazımı ise iki temele oturttum. Birincisi bu yönetmelik usulen yanlıştı. Çünkü dayandığı bir yönetmelik yoktu. Bu nedenle de anayasaya aykırı" dedi. Tarım Bakanı'nın yönetmeliğin dayandığı başka yasalar olduğunu söylediğini ama böyle bir durumun söz konusu olamayacağını kaydeden Eren "Bakan beyin yanıldığı nokta da bu oldu. Çünkü bakanın belirttiği yasalarda yönetmeliğin çerçevesi yok. Anayasaya göre önce ilgili yasa çıkartılır ve çerçeve belirlenir, daha sonra yönetmeliklerle uygulamanın şekli düzenlenir. Zaten Danıştay'ın itirazı da bu noktada. Danıştay aldığı karar ile bakanlığa yetki ihlali yaptığı uyarısında bulundu" diye konuştu.İtirazının diğer temelinin esasa ilişkin olduğunu belirten Gonca Eren'e göre, söz konusu yönetmelik ile GDO'lu ürünlerin ithalatı ve üretimi yasaklanmış değil serbest bırakılmış oldu. Anayasanın tüm vatandaşların sağlıklı ve dengeli beslenme hakkını koruduğunu, devletin de tüketicinin haklarını korumakla yükümlü olduğunu ifade eden Eren, "GDO'lu ürünler insan sağlığı açısından son derece zararlı. Kansere yol açma riski var. Hastalanınca antibiyotiklere karşı duyarlılığın zayıflamasına yol açıyor ya da alerjiye neden oluyor. Bunları bir sürü bilim adamı da ortaya koyuyor. Markete her gittiğim zaman 'Acaba bunda GDO var mı' diye sormak zorunda değilim. Benim sağlıklı beslenme hakkım sınırlanamaz" dedi.Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Danıştay'ın GDO'lu ürünlerle ilgili yönetmeliğin iki maddesinin yürütmesini durdurmasını, "Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı kararına uymak zorundayız" diyerek değerlendirdi. Bu yıl birincisi İstanbul'da gerçekleşen Gıda Güvenliği Kongresi'nde konuşan Eker Danıştay'ın bu kararı alırken bakanlık olarak kendilerinden savunma almadığını dile getirerek "Yani tabiri caizse ifademizi almadı. Haberim yoktu. Dava açıldığını dün medyadan öğrendim. Neticede mahkeme kararı, uygulayacağız. Bize (karar) resmen geldiğinde biz de ne yapacağımıza dair kararımızı oturup, konuşacağız" diye konuştu.