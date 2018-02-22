Bakanlığı devredilen asker hastanesinde hala sivillere hizmet verilmiyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Asker Hastanesi, darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığı\'na devredildi. Tabelası değişen, Selehattin Eyyubi Devlet Hasatnasi Ek Binası adını alan hastanede, yaklaşık 1.5 yıl geçmesine karşın hala sivillere hizmet verilmediği belirtildi. Başhekim Dr. Sedat Özkul, şu an sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ile kolluk kuvvetlerine hizmet verdiklerini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından asker hastanelerinin Sağlık Bakanlığı\'na devredilmesini öngören kanun hükmünde kararname ile Diyarbakır Asker Hastanesi de bakanlığa devredildi. Yaklaşık 1.5 yıl önce tabelası sökülen hastanenin ismi \'Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek Binası\' olarak değiştirildi. Devrin ardından hastanenin güvenliğini de özel güvenlik sağlamaya başladı.

Ancak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde 30 yılı aşkın süredir sürdürülen terörle mücadele kapsamında yaralanan askerlere hizmet veren bölge hastanesi konumundaki hastanenin, halen sivillere hizmet vermediği belirtildi. Başhekim Dr. Sedat Özkul, kadrosunu güçlendikleri hastanede şu an sadece kolluk kuvvetlerine hizmet verdiğini söyledi. Başhekim Dr. Özkul, hastanenin sivillere de hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığı\'ndan gerekli talimatı beklediklerini söyledi.

GÜNDE 5 BİN 500 HASTAYA POLİKLİNİK VE ACİL HİZLMETİ VERİLİYOR

Hastanede günde bin 500\'ü acil, toplam 5 bin 500 hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini kaydeden Dr. Sedat Özkul, \"112 uzman ve 26 pratisyen hekimimiz ile hastalarımıza en üst düzeyde sağlık hizmeti veriyoruz. Hastanemiz bünyesinde anjiyo ünitesi de açmak için girişimlerde bulunduk. Ameliyatlar konusunda çok iyi durumdayız. Biz sağlık sektöründeki otelcilik hizmetinin kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.

TARİHÇESİ

Diyarbakır Asker Hastanesi, 1845 yılında Ordu-yu Hümayun\'a bağlı olarak kuruldu. 1870 yılında Osmanlı Devleti’nin 270\'nci Diyarbakır Valisi Kurt İsmail Hakkı Paşa\'nın görevi sırasında şehrin 1 kilometre kuzeyine Elazığ yolu üzerinde hastane, kışla, cami ve çeşmeyle birlikte külliye olarak yeniden inşa edildi. 1914 seferberliğinde Irak\'taki 6\'ncı Ordu\'nun sıhhi desteğinde bulunan hastane, 1916 yılında Çanakkale Savaşı\'ndan sonra yeniden düzenlenerek, doğu cephesine sevk edilen 2\'nci Ordu Mevkii Hastanesi olarak hizmet verdi. Cumhuriyet ilanından sonra, 7\'nci Kolordu Komutanlığı emrinde \'Mevkii hastanesi\' adını aldı. 1947 yılından beri mevcut binasında Asker Hastanesi olarak hizmet verdi.

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