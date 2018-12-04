Bakanlarla görüşemeyen AKP'li vekillere çözüm: Yardımcısına anlat

AKP'li milletvekillerinin bakanlarla görüşememe şikayetlerine genel merkez 'anlat derdini bakan yardımcısına' çözümü buldu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun "Anlat derdini bakan yardımcısına" başlıklı haberine göre, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla seçim bölgelerine ilişkin talepler arttı ve bu durum milletvekilleri ile AKP'nin öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Ancak eski sistemden farklı olarak milletvekilleri bakanlarla irtibata geçmekte sıkıntı yaşadı. Grup toplantıları dışında neredeyse Meclis'e gelmedikleri için bakanlara ulaşamayan milletvekilleri de, genel merkezden bu soruna çözüm getirilmesini istedi.

Parti gündemine gelen bu duruma çözüm için, milletvekilleri ile kabine arasında koordinasyonu sağlaması için her bakanlıktan bir bakan yardımcısı görevlendirildi. Bu yardımcılar periyodik olarak milletvekilleriyle bir araya gelecek.