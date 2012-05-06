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Bakanların geçeceği yolda 20 kiloluk patlayıcı

Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesindeki temel atma töreni öncesi 20 kiloluk patlayıcı bulunduğunu açıkladı

06 Mayıs 2012 16:58

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen temel atma törenine katılan 4 bakanın geçeceği yolda 20 kilogramlık patlayıcı madde bulundu.
 
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Silvan Barajı'nın temel atma gününü kana bulayacak 20 kilogram alüminyum nitrat ihtiva eden güçlü ve özel yapım patlayıcı, Yeniköy yolundaki menfezde tespit edildi.

25 metre uzunluğunda çiftli kablo sistem düzenekli ve el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun törene helikopterle katılması olası bir saldırıyı engelledi.

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