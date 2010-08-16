Bakanların eli havada kaldı, Gül'ün mesajı ıslıklandı, Kılıçdaroğlu alkışlandı

T24 - Hacı Beştaşi Veli törenlerine katılan 3 bakan protestoların hedefi oldu. Vatandaşlar bakanlarla tokalaşmazken, Cumhurbaşkanı Gül’ün mesajı da ıslıklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise alkışlarla karşılandı.





47. Ulusal 21. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Hacıbektaş ilçesinde düzenleniyor.



Törenlere Devlet Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç katıldı.



Üç bakan tören alanına gelirken protestolarla karşılandı. Vatandaşlar, kendileriyle tokalaşmak isteyen bakanların ellerini havada bıraktı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün mesajı okunurken de ıslık sesleri yükseldi. Eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel’in mesajlarına ise alkışlandı.



Törene katılanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Sav ve Kamer Genç’e de sevgi gösterisinde bulundu.





Kılıçdaroğlu: Düşüncelerini beğenmesek de...



Törende bir konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli’den alıntılar yaptı.



Kürsüden bakanların protesto edilmemesi çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen göstermeliyiz. Biz sevgi insanı olmak zorundayız. Düşüncelerini beğenmediğimiz insanlara saygı göstermeliyiz" dedi.





'Özür diliyorum'



Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bakanlara yapılan protestolarla ilgili “Bu tür tepkilerin bu tür toplantılarda dile getirilmemesi lazım. Samimi söylemek gerekirse ben çok üzüldüm. Maalesef bir grup o tepkiyi gösterdi. Buradan özür diliyorum'' dedi.





Bakan Çelik: Burası siyaset mekanı değil



Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye gelen Faruk Çelik'in konuşması sık sık protesto edildi.



Çelik, ''Buraya Hacı Bektaş'ı anmak için geldik. Burada tepki göstermek kimseye yakışmıyor. Burası siyaset mekanı değil, dostluk ve kardeşliğin mekanı. '' diye tepki gösterdi.



Çelik, "Alevilerin, Bektaşilerin taleplerinin çözümünde son noktaya gelindi. Cemevlerinin statüsü çözülecektir. Hep beraber çözeceğiz. Ayırım yapmadan, sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bu konuda son noktaya gelindi'' diye konuştu.





'Ergenekon' göndermesi



Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu isim vermeden "Ergenekon" davasıyla ilgili gönderme yaparak, "Yargıdaki gecikme nedeniyle özgürlükleri kısıtlanan insanların davalarını bir an önce bitirmek, ülke barışına katkı sağlayacaktır" dedi.



Nevşehir Valisi Osman Aydın, bu yılki Hacıbektaş Dostluk ve Barış Ödülü'nü gazeteci Cemal Şener'e verdi.



Kültür Bakanlığı Hacıbektaş Semah Ekibi'nin gösterisi ve konuşmalardan sonra tören sona erdi.





Türbeye ziyaret



Açılış töreninden sonra Devlet Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret etti.



Bakanlar ve beraberindekiler, türbe çıkışında seyyar satıcılar ve çevredeki esnaflarla da sohbet etti.



