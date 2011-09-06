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Ekonomi

Bakanların buğday pazarlığı POLATLI (A.A)

06 Eylül 2011 20:31

-Bakanların buğday pazarlığı POLATLI (A.A) - 06.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya Polatlı Ticaret Borsasında buğday sattı. Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret eden Bakanlar Eker ve Yazıcı, üreticilerle görüşerek, sorunlarını dinledi. Daha sonra Bakan Eker, açık arttırma ile tonu 700 liradan satışa sunduğu 15 ton Anadolu Kırmızı Sert Buğdayı, ton fiyatı bin 200 liradan Bakan Yazıcı'ya sattı. Bu sırada bir çiftçi, tarım girdi maliyetlerinin arttığından yakınarak, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Bakan Eker ve Yazıcı ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Polatlı Ticaret Borsasından ayrıldılar.

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