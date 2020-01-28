Bakan Soylu'dan Elazığ açıklaması: Evi yıkılanlara acil kira yardımı bugün hesaplarına gönderilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ortak basın açıklamasında bulundu. Soylu, evi yıkılan vatandaşlara yapılacak acil kira yardımının bugün hesaplarına yatacağını açıkladı.

Bakan Kurum da Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı bina olduğunu; Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina bulunduğunu kaydetti.

Bakanların basın açıklamasında Galatasaray Futbol Kulübü Takım Kaptanı Selçuk İnan da katılım gösterdi.

Bakan Soylu şunları kaydetti:

"Bütün çadır ihtiyaçları karşılandı. 200'e karşı köye bu gece tekrar gidildi. Sürekli havada biri genel kurmay başkanlığından ikisi de jandarma genel komutanlığından üç İHA, bir insan keşif uçağımız sürekli keşiflerine devam etmektedir. Kamuoyuna da sunmaya çalıştığımız kira yardımları konusunda ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."

"Yardımlar geliyor, ilgili yerlere hemen göndermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de sahada çalışan elemanlarımız vasıtasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ayni yardımlar konusunda vatandaşlarımızdan isteğimiz şudur; şu anda depolarımızda 500 arkadaşımız çalışıyor, bir eski gönderilmemesini istirham ediyoruz. Veremiyoruz. Bunun yanı sıra farklı malzemeler gönderiliyor. Bunları da yine elleçlemeye çalışıyoruz ama bu bizim çok zorlandığımız bir süreç oluyor. Isıtıcı, koli içinde gıdan göndermek, battaniye göndermek isteyen varsa başımızın üzerindedir."

"Her evin önüne bir çadır kurmaya çalışırsak zorlanacağız. Yapmamız gereken toplu barınma merkezleri. Çünkü biz onların önüne aş evi kurabiliyoruz. Burada benim arzum, biz dün gece yarısına kadar sonra bakanlarımızla tekrar toplantı yaptık, alanları gezdik, spor tesislerini gezdik. Diğer alanları gezdik. İstirhamımız bu toplu barınma alanlarını sağlamak. Elazığ spor tesislerinin yanında bin konterynırlık geçici konuklama alanı oluşturacağız diye. Çünkü yıkacağımız epey bina var. Malatya'da 5 bin konteynerlik alanımız var bu bize yeter. Elazığ'da bin demiştik, bunu bin daha artırıyoruz. "

"Battalgazi'nin kırsal mahallelerini bu genel etkinlik alanı içerisine alıyoruz. Tarım Bakanlığımız da özellikle STK'lar ile beraber hayvanları zarar gören çiftçilere ulaşıyorlar. Onlara geniş hayvan barınakları yapmaya çalışıyorlar. "

"Toplam 44 milyon yardım oldu. Bir gün önce Cezayir'den enerji bakanımıza ulaştık. Kırsalda kömür ihtiyaçları vardı. 30 bin ton kömür yardımı var. Bunun yanı sıra, ün Sayın Cumhurbaşkanımız uçak yolculuğunda talimat verdiler, Suriyeli Mahmut kardeşimiz ve ailesinin vatandaşlık işlemleri başlatıldı."

"Şu ana kadar 25 bin çadır sevke dildi. Bunun 16 bini vatandaşa verildi. Çadır alanlarımızda da boşluklar var. 66 bin 753 battaniye sevki yapıldı. Yine elektrikli ısıtıcı konusunda özellikle tüple ısıtıcıya ihtiyacımız var. Maalesef onun de Türkiye'de çok fazla üretim yok."

"2250 konteynerden geçici konut alanı yapıyoruz. Bunun toplam kapasitesi 10 bin olacak. Bunların içinde sosyal alanlar da olacak."

"Vatandaşlarımıza çadır veriyoruz ama gerek sosyal tesislerimiz ve yurtlarımız, okullarımız, spor tesislerimiz, bunların tamamı şu anda vatandaşlarımızın burada konuk etmeye hazırlar."

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Bugün depremin dördüncü günü. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette hastanelere başvuran sayımız 1607 kişi oldu. Bu vatandaşlarımızın çoğunu taburcu ettik. 70 yaralımız söz konusu. Bunlardan 9'u yoğun bakımda takip ediyoruz. Bu hastalarımızdan durumu kritik olan herhangi bir hastamız yok. Hepimizin yakından takip ettiği Yüsra bebek, annesi ve Azize Hanım'ın durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki günlerde yoğun bakımdan servise alınacağını söylemek istiyorum."

"872 deprem izoleteğiyle yapılmış olması bu dönemde hizmet vermemizi daha da kolaylaştıran bir unsur oldu. Bu dönemde toplu alanlarda ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde 1. ve 2. acil yardım hizmetlerini verebileceğimiz sahra mobil hastanelerini hızla oluşturmaya başladık. Dün itibariyle 7 tanesini açtık. Bu merkezlerde 24 saat açık. "

"Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini söylemek istiyorum."

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık"

"Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Yine bu vesileyle bu süreçte tüm Türkiye olarak birliği beraberliği tüm dünyaya gösterdiğimiz için gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hasar tespit ekibimiz Elazığ'da 700'e çıktı. Diğer illerle birlikte 1000 kişiyle bu tespitleri sürdürüyoruz.Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 458 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı alan var. "

"Artık yıkım çalışmalarına başladık .Acil yıkılacak binalara ilişkin hızlı bir şekilde işlemleri başlatıyoruz."

"İki enkazımızın olduğu biri Sürüsürü mahallesi. Orada toplamda 10 binada inceleme yaptık. Mevcutta Dilek ve Petek sitelerinin olduğu alanda 205 dairemiz mevcut. Diğer binaların da ağır hasarlı olduğu görüldü. Burayı riskli alan kapsamına alıyoruz. "

"Mustafa Paşa Mahallesinde 86 binamız var. Bu binaların risk durum tespitleri en geç iki gün içinde tamamlanacak. 19 bin metrekarelik alanda bir proje gerçekleştireceğiz, 300 konut yapacağız. Yemişlik'te toplamda 10 bin konutlu yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. İlk etapta 2 bin konut yapacağımızı söylemiştik, bu sayıyı hasar tespite göre artırabiliriz. Burada da zemin+3'ü geçmeyecek. "

"Dün Sivrice ilçemize gittik. Konteyner kent kuruluyor, kalıcı konutlarla ilgili yer çalışması yaptık. Yine Sirice'de 60 bin metrekarelik alanda zemin+2 olarak şekilde göle nazır konutlarımızı gerçekleştireceğiz. Toplamda 350 konutluk bir projemiz var."

"Depremden etkilenen köylerimiz var. Çevrimtaş Köyü'ndeydik dün. Köylerdeki vatandaşlarımızın da mağduriyetini engelleyecek şekilde tarım-köy uygulaması yapılacak. Toplamda bin adet tarım-köy uygulaması yapacağız köylerimizde. Köylerimizdeki hasar durumuna göre 20'şer 20'şer gerçekleştireceğiz bu projeyi de. "

"Toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. "

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

"Bu tür zor durumlarda milletimizin ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar güzel hasretlere sahip olduğunu tekrar görmüş olduk. Rabbim bizlere bundan sonra böyle acılar yaşatmasın. "

"Özellikle bundan sonra gerek spor tesisleri ve diğer alanlardaki çalışmaları bugün arkadaşlarımızla beraber masaya yatıracağız. Elazığ ve Malatyamız için bundan sonra gerekli görülen yatırımlar başlatılmıştır. "

Soru-Cevap

"Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok. Biz valiliğimize genelge gönderdik, 81 ilde 82 milyon vatandaşımızın ilgilendiren can ve mal güvenliğini riske atan neresi varsa bunların dönüştürülmesi için çalışıyoruz. Acil dönüştürülmesi gereken bir milyon konuyla ilgili hedeflerimizi ortaya koyduk. Şu an fiilen çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyoruz, buna hiçbir engel yoktur. "