-BAKANLARDAN LİSTE DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 -Partilerin milletvekilliği aday listelerini açıklamasının ardından kabinenin 4 bakanı listeleri ve seçim bölgelerini değerlendirdi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, kendisinin görev adamı olduğunu, verilen görevleri her zaman en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalıştığını belirterek, ''Sayın Başbakanımızın böyle bir takdiri var. Bizim için il farketmez, ilçe farketmez, yer farketmez. Hangi görev verilirse yapmaya çalışırız'' dedi. Çağlayan, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Sheraton Oteli'nde yapılan 30. Olağan Genel Kurulu öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''seçim bölgeniz sürpriz oldu mu?'' şeklindeki sorusu üzerine Çağlayan, ''Ben görev adamıyım. Bana verilen görevleri her zaman en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalıştım. Sayın Başbakanımızın böyle bir takdiri var. Bizim için il farketmez, ilçe farketmez, yer farketmez. Hangi görev verilirse yapmaya çalışırız'' dedi. Çağlayan, Mersin'in dış ticaret açısından son derece önemli bir il olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''1980'lerde Türkiye'de ihracat hamlesi başladığı zaman Mersin bu işin merkeziydi. Dolayısıyla Mersin, dış ticaretin temellerinin atıldığı bir yerdir. Sayın Başbakanımızın takdiri, ben saygıyla karşılıyorum. Son derece memnunum, son derece mutluyum. Bana düşen görev, bana verilen görev çerçevesinde en iyiyi, en doğruyu yapmak, Mersin'de Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi partimizi birinci duruma getirmektir. Siyasetin içinde şuraya verin, buraya verin gibi bir talep olmaz. Bu tür işlerde görev nereye verilirse, onu en iyi şekilde yapmak durumundayız. Mersin'e Sayın Başbakanımızın beni görevlendirmesinin altında mutlaka önemli, hem ticari yapı hem kültürel doku da önemlidir. Ben her ne kadar 47 yıllık Ankaralı olsam da aslında Muş doğumluyum. Bu çerçevede, Mersin'in ciddi bir şekilde Doğu ve Güneydoğudan gelmiş insanlardan oluşması da altı çizilecek bir hadisedir. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.'' Çağlayan, ''listeye girememek gibi bir kaygınız var mıydı?'' şeklinde bir başka soruyu yanıtlarken de, siyasette her şeyin olabileceğini, siyasette her şeyin beklenebileceğini söyledi. Çağlayan, bunun bir takım oyunu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Ben daha önce amatör kümede futbol oynadım. Basketbol oynadım, her zaman takım da olacaksınız diye bir kaide yoktur. Sizi teknik direktörünüz bazen sağbek oynatır, bazen solbek oynatır, bazen de forvet oynatır. Nerede başarılıysanız orada görevinizi icra edersiniz. Bu çerçevede siyasette her türlü şeye hazırlıklı olmak lazım. Sonuç itibariyle ben zaten görevimin başındaydım. Görevimi de layıkıyla yapmaya çalışıyorum.'' Bir gazetecinin ''Ak Parti'deki yeni vitrini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de, 2007 yılında da buna benzer bir sistem olduğunu hatırlatan Çağlayan, ''Sadece Sayın Başbakanımızın tek başına yapmış olduğu bir takdir değildir. Bu konuda en demokratik çalışan partinin bizim partimiz olduğunun çok net bilinmesini istiyorum. Çünkü çok önemli süzgeçlerden, kanallardan geçiyor. Bu kadar sık elemenin, dokumanın yapıldığı bir başka parti yok. Gece gündüz çalışarak bu seçimler yapıldı. Çünkü bizim partimiz toplumsal bir hareket, kitlesel bir hareket değildir.'' -MERSİN ÖNEMLİ KENTLERDEN BİRİ Bakan Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada da Mersin'in, Akdeniz çanağında, lojistik olanaklarıyla, güzellikleriyle, sanayisi ve ticaretiyle Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: ''Gerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığım, gerekse Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığım görevimde Mersin'in sorunlarına yakından ilgi gösterdim, kente ziyaretlerde bulundum. Yerel aktörlerle birlikte kentin kalkınması ve gelişmesi için neleri yapabileceğimizi değerlendirdik. Suriye'de düzenlenen 'Mersin Günleri' etkinliğine bizzat katıldım. 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında Mersin'e milletvekili olarak hizmet verecek olmam benim için ayrıca gurur kaynağıdır. Şunu peşinen söylemek isterim ki Mersin için en iyiyi, en doğruyu hemşehrilerimizle beraber geliştireceğiz ve hayata geçireceğiz. 2002 yılından bu yana Türkiye'ye çok önemli bir dönüşüm yaşatan AK Parti iktidarları, önümüzdeki dönemde de hem ülkemiz, hem de Mersin için çok önemli projeleri gündeme getirecek ve uygulayacaktır. Mersin için düşüncelerimizi ve projelerimizi çok yakın bir zamanda hemşehrilerimizle paylaşacağız.'' -"AK PARTİ GÜMBÜR GÜMBÜR KAZANACAK" Bakan Çağlayan ile birlikte Türkiye Müteahhitler Birliğinin 30. Genel Kurulu'na katılan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise basın mensuplarının Afyonkarahisar'dan milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin milletvekili listesinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlandığını anımsatan Eroğlu, ''Gayet güzel, hayırlı olacağına inanıyorum. İnşallah AK Parti, büyük vizyonuyla tekrar seçimleri gümbür gümbür kazanacak'' diye konuştu. Bazı bakanların seçim bölgelerinin değiştirilmesi konusundaki sorular üzerine Eroğlu, özellikle bazı bölgelere bazı bakanların gitmesi gerektiğini, bunun iyi olduğunu ifade etti. Kendisinin aynı seçim bölgesinde kaldığına işaret eden Eroğlu, Başbakan Erdoğan'ın bakanları bazı bölgelere dağıtmak gibi bir düşüncesi bulunduğunu, bunun da uygun olduğunu dile getirdi. Eroğlu, ''İsabetli olmuştur inşallah'' dedi. -GÜNAY: İZMİR BENİ BEKLİYOR İzmir'den milletvekili adayı olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da yaptığı açıklamada, İzmir'in kültür ve turizm açısından son derece önem taşıyan bir il olduğunu vurgulayarak "hak ettiği yerde olmadığını, potansiyelinin altında kaldığını" söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı ile Ulaştırma Bakanı'nın İzmir'de görevlendirilmesinin, İzmir'in potansiyelinin layık olduğu yere taşınması konusunda hükümetin gelecek dönemde bir seferberlik yapacağını gösterdiğini dile getiren Günay, ''Sayın Başbakan, önemli bir görev verdi bize, hem bana hem bütün arkadaşlarımıza. Biz de bu öneme uygun bir tempoyla çalışacağız ve inşallah hem İzmir için hem Türkiye için hem de bütün bölgemiz için iyi sonuçlar ortaya çıkarmaya çalışacağız'' diye konuştu. Günay, ''Rakiplerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ''Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Her seçimde insanlar düşünür, taşınır, önlerine sunulan seçenekler arasından doğrusunu seçerler. İzmir'de bir ön yargı, ideolojik kavga savaşı yapmak istemiyoruz. İzmir'de bir hizmet yarışı, daha iyi yapacaklarımızı anlatma gayreti göstermeye çalışacağız. Sanıyorum ki sağduyulu bütün yurttaşlarımız da bizim bu anlattığımızdan gereken yararlı sonucu çıkaracaklardır'' yanıtını verdi. Seçimlere katılacak bütün adayları çok değerli bulduğunu söyleyen Günay, ''İzmir'i bekliyor muydunuz?'' sorusunu da ''İzmir'in beni beklediğini duydum'' şeklinde yanıtladı. -DİNÇER: HER ŞEYE HAZIRDIK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise Sheraton Otel'de basın mensuplarının İstanbul'dan milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Hatay'da dün yoğun bir programı olduğunu ve gece geç saatlerde Ankara'ya döndüğünü ifade eden Dinçer, bu nedenle milletvekili aday listelerine bakma şansı olmadığını söyledi. Bu nedenle değerlendirme yapacak durumda olmadığını dile getiren Dinçer, kendisi açısından bölge değişikliği olduğunu belirtti. ''Bu değişikliği bekliyor muydunuz?'' sorusu üzerine Dinçer, ''Her şeye hazırdık'' karşılığını verdi. -CHP LİSTELERİNİ ELEŞTİRDİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise CHP'nin milletvekili aday listelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Türkiye'nin anamuhalefet partisi, değişim sloganıyla çıktığı yolda değişmediğini, Türkiye'nin eski, köhnemiş statüko zihniyetine paravan olma sürecini tercih ettiğini ortaya koydu'' dedi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile DHL Express'in işbirliği protokolü imza töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bağış, bir gazetecinin, ''Ergenekon davasında yargılanan 3 kişinin ismini listelerde gördük, nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Türkiye'nin anamuhalefet partisi, değişim sloganıyla çıktığı yolda değişmediğini, Türkiye'nin eski, köhnemiş statüko zihniyetine paravan olma sürecini tercih ettiğini ortaya koydu. Ben bu konuda Sayın Rahşan Ecevit'in gerçekten ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Çünkü rahmetli Ecevit bir hastaneden apar topar çıkarılmış ve kendisiyle ilgili sahte bir 'çürük raporu' hazırlandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ya o gün birilerine haksızlık yapıldı ya da bugün çok yanlış bir takım tercihlerde bulunuyor. Ama bu CHP'nin kendi iç meselesi. Listeler ortaya çıktı. Bizim partimiz açısından herhangi bir şok, herhangi bir huzursuzluk yok. Çünkü biz listeler açıklanmadan evvel, bütün siyasi dava arkadaşlarımızla helalleşmeyi tercih ettik. Ama başka siyasi partilerde hesaplaşmayı tercih ediyorlar. Onların hesaplaşma sürecinin tamamen dışındayız.'' Türkiye'nin dört bir yanındaki seçmenin, 12 Haziran günü sandıklara gideceğini ve kararını vereceğini ifade eden Bağış, ''Eğer Türkiye'nin bugüne kadar geldiği noktayla ilgili vatandaşlarımızın bir memnuniyeti varsa onu da sandığa yansıtacaklardır. Bir takım başka beklentileri varsa onu da yansıtacaklardır. Türk milletinin terazisi hiçbir zaman şaşmamıştır, bundan sonra da şaşmayacaktır'' diye konuştu. ''Bülent Arınç, Faruk Çelik gibi isimlerin belli seçim bölgeleri vardı. Seçim bölgelerinin değiştirilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine de Bağış, siyasi partilerin seçim döneminde adaylarını ülkenin geneline dağıtarak stratejilerini belirlediklerini, bunun çok doğal olduğunu, diğer partilerde de buna benzer değişikliklerin yaşandığını söyledi. Bağış, AK Parti'nin farklı illerle olan muhabbetini ortaya koymak için partinin önde gelen bakanlarının yerlerinin değiştirildiğini kaydetti.