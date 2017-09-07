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Bakanlardan kayınpederi vefat eden Elitaş'a taziye ziyareti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - MİLLİ Eğitimi Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz gün kayınpederi Ahmet Ulubaş'ın vefatı nedeniyle AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletveki

07 Eylül 2017 23:21

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - MİLLİ Eğitimi Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz gün kayınpederi Ahmet Ulubaş\'ın vefatı nedeniyle AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile baba Osman Ulutaş\'a  taziye ziyaretinde bulundu.
Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi\'nde bulunan cenaze evine gelen bakanlar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mustafa Elitaş ile hayatını kaybeden Ahmet Ulubaş\'ın hayırsever babası Osman Ulubaş\'a başsağlığı dileğinde bulundu. Okunan Kur-an Kerim ve yapılan duanın ardından Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkçi ile Hisarcıklıoğlu, bir süre Mustafa Elitaş ile görüştü. Bakan Yılmaz, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş\'a hayatını kaybeden Ahmet Ulubaş\'ın da isminin yer alacağı bir okulu yaptırma önerisinde bulundu. Kısa sohbetin ardından bakanlar cenaze evinden ayrıldı.

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