Bakanlardan gözaltılara tepkiler

T24 - Eski kuvvet komutanları başta olmak üzere Türkiye'yi sarsan gözaltılara İçişleri Bakanı "Takip ediyorum" yorumunu yaptı. Adalet Bakanı ise "Brüksel'de Türkiye'yi konuşmayacağım" dedi.



Türkiye, 22 Şubat Pazartesi gününe "Balyoz Darbe Planı"nda ismi geçen komutanların gözaltına alınmasıyla başladı.



Başta eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun ve yine eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan olmak üzere birçok komutanın gözaltına alınmasına siyasetten de tepkiler gelmeye başladı.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İspanya'nın başkenti Madrid'te gazetecilerin konuya ilişkin ısrarlı soruları üzerine, ''Takip ediyorum, bilgi veriyorlar'' dedi.



Belçika'nın başkenti Brüksel'e Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) toplantısına katılmak için giden Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise gözaltılara ilişkin yorum yapmayacağını söyledi. Ergin, ''KPK toplantısı için geldim. Brüksel'de Türkiye'yi konuşmayacağım'' diye konuştu.





