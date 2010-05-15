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Bakanlara suikast iddiası yalanlandı

Çankaya ilçesinde gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Çankaya ilçesinde gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.


Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde uygulama yapan asayiş ekipleri, şüphe üzerine Osmaniye plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir av tüfeği ele geçirildi.


Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın konutlarına yakın olduğu için araçta bulunan iki kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorgulanan 2 kişinin, Konya'da iş adamı oldukları, TOKİ'nin taşeronu oldukları belirlendi.


Bu kişilerin gözaltına alındıkları yerde ofislerinin bulunduğu da tespit edildi.


Ankara'ya inşaat malzemeleri almak için geldiklerini ifade eden 2 kişinin yapılan GBT (genel bilgi toplama) sorgulamasında herhangi bir kayda rastlanılmadı. Ayrıca araçta bulunan tüfeğin de ruhsatlı olduğu belirlendi.


Söz konusu kişiler, sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

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