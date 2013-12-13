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Bakanlara 'Carla Bruni virüsü' bulaştı

Çinli hackerlar e-posta aracılığı ile Avrupa ülkelerindeki maliye bakanlarının bilgisayarlarına, 'Carla Bruni'nin çıplak resimlerine tıklayın' virüsü göndermiş

13 Aralık 2013 14:03

ABD 'nin önde gelen yazılım güvenliği şirketlerinden FireEye'ın son raporuna göre 2011 yılında Paris'te devam eden zirve sırasında Avrupa Birliği ülkelerinin maliye bakanlıklarına siber saldırı düzenlendi. Çinli hacker'ların bu kez de eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'yi kullanarak bazı AB ülkelerinin maliye bakanlıklarına saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

Çinli hacker'ların bu kez de eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'yi kullanarak bazı AB ülkelerinin maliye bakanlıklarına saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

DailyMail'in haberine göre Bu e-postaları açan bakanlık yetkilileri ise casus virüsün aktive olmasını sağladığından hacker'lar bu sayede bakanlıkların veritabanına kolayca ulaşmayı başardı.

FireEye'a göre Eylül ayında gerçekleştirilen G-20 zirvesinde de rahat durmayan hacker'lar aynı virüsü bu zirvede de kullanmaktan geri durmadı ve 5 Avrupalı bakanın bilgisayarına sızdı. Letonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan'ın bakanlıklarına sızan virüs bu kez farklı bir kılıktaydı ve raporda 'ABD'nin Suriye operasyonu nasıl olacak' başlığıyla e-postalar aracılığıyla yayılma şansı bulduğu belirtildi.

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