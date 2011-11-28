-Bakanlar yaptırım kararlarını değerlendirdi ANKARA (A.A) - 27.11.2011 - Arap Birliği'nin Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılarında alınan Suriye'ye yönelik yaptırım kararı Ankara'da 6 bakanın katılımıyla masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlığı konutunda düzenlenen toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı katıldı. Toplantıda Babacan'la Davutoğlu'nun Kahire'de Suriye üzerine yapılan toplantılarda alınan kararlar hakkında bilgi verdiği ve Türkiye'nin atacağı adımların koordinasyonunu görüştükleri belirtildi.