Bakanlar Soylu ve Bak, Yüksekova'da Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki Gençlik Merkezi\'ni törenle açtı. Bakan Soylu, Yüksekova\'yı daha güzel yatırım, hizmet ve huzurlu günlerin beklediğini söyledi.

Bugün saat 14.00\'de özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleymen Suat Dilberoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Bakanlar Soylu ve Bak, daha sonra Yüksekova ilçe merkezi\'ndeki Yeni Mahalle\'de yapımı tamamlanan Gençlik merkezinin açılışına katıldı.

\'YÜKSEKOVA\'YI GÜZEL VE HUZURLU GÜNLER BEKLİYOR\'

Açılışta konuşan Bakan Soylu, hükümet olarak Yüksekova ve diğer bölgelerde yaptıkları hizmetlerin birilerini rahatsız ettiğini, ancak bu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

\"Size hizmet etmek, sizin hayat standartlarınızı yükseltmek ve bunu dünya ile beraber bütünleştirmek bizim temel hedeflerimizden bir tanesidir. Çünkü hedeflerimiz var. 2023, 2053 ve 2071. Bizler hizmet yapmaya devam edeceğiz. Birileri yıkmak için, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için ve şu gençlerimizi, şu evlatlarımızı, şu çocuklarımızı aman bunlar hemşire olmasın, doktor olmasın, mühendis olmasın, öğretmen olmasın diye uğraşanlara karşı sizler öğretmen olacaksınız, doktor olacaksınız,mühendis olacaksınız. Sizler hizmet bayrağını 780 bin kilometrekarede değil, dünyanın her tarafında anacaksınız. Dünyada insanlığın ne olduğunu anlatmaya çalışacaksınız.Yüksekova daha güzel günler, yatırımlar, hizmetler ve daha huzurlu günler sizi bekliyor. Buraya bir programdan geldik. O programda birlikte olduğumuz kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin ve Başbakanımız sayın Binali Yıldırım\'ın selamlarını, muhabbetlerini ve sevgilerini hepinize aktarıyorum. Hakkari\'ye gidiyorum dediğimde herkesin gözü ışıldadı. Allah sevgimizi daim etsin, Allah biriğimizi daim etsin ve bir taraftan tek milletimizle , tek bayrağımızda , tek vatanımızda, tek devletimizde bizi hedeflerimizle buluştursun. Bu Gençlik merkezinin bu hale gelmesinde katkısı olan herkese şükranlarımı ifade ediyorum.\"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, bir süre önce Hakkari merkezde evlerinin önünde meyve kasalarından basketbol potası yapan çocukları hatırlatırken, bu çocuklara basketbol potası yaptıklarını söyledi. Bak, \"Bu şunun işareti.O gençlerimizin spora olan aşklarını gösteriyor ve gerçekten onlar belki de gelecekte büyük basketbolcu olurlar. Burada çok değerli, çok önemli sporcular çıkmış. Bizler de bunlara imkan vermek ve sahip çıkmak için buradayız\" dedi

Bakanlar açılışın ardından yeni açılan spor merkezinde basketbol oynadı.

Ardından Yükseova yeni şehir stadında incelemelerde bulunacak olan Soylu ve Bak , Kaymakamlıkla ilçedeki Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı yapacak.



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