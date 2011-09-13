-Bakanlar Mısır'da ön görüşme yaptı KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır'a gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Mısırlı bakanlar ile Kahire'de bir araya geldi. Sofitel Otel'de bir araya gelen Türk ve Mısırlı bakanlar, Başbakan Erdoğan'ın Mısır ziyareti boyunca iki taraf arasında görüşülecek konularla ilgili kendi alanlarında ön görüşme yaptı. Toplantıya Mısır tarafını temsilen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Samir Muhammed Rıdvan, Enerji ve Elektrik Bakanı Hasan Ahmet Yusuf, Petrol Bakanı Muhammed Abdullah ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Fathallah katıldı. Toplantıda ticaret, enerji ve diğer alanlarda işbirliği konuları ile ilgili görüşmeler yapıldığı öğrenildi.