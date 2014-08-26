Bakanlar Kurulu’nun veda toplantısında bazı bakanlar ağladı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı devralmadan önce son kez başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında bazı bakanlar gözyaşını tutamadı. Bakanlar, Erdoğan'a 'Sizin yokluğunuzu çok derinden hissedeceğiz' derken, hükümet üyeleriyle tek tek vedalaşan Başbakan ise 'Bu davaya sahip çıktığınız için teşekkür ederim' dedi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan ve halefi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun aynı karede yer aldığı toplantıya tüm bakanlar katıldı. Başbakanlık Merkez Bina'da yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Başbakan Erdoğan ilk konuşmayı yaptı. 28 Ağustos'ta hem AKP'den hem de hükümet başkanlığından ayrılarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olacak olan Erdoğan, duygusal bir değerlendirme yaptı. Gelinen süreci değerlendiren Erdoğan, hükümet üyelerine tek tek teşekkür etti. Bu arada bazı bakanların duygulandıkları dikkat çekti.





Konuşmakta güçlük çektiler



Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ardından sıra ile hükümet üyeleri söz aldı. Söz alan bazı bakanlar göz yaşlarına hakim olamazken, bazı kabine üyelerinin ise duygularını bile ifade etmekte zorlandıkları görüldü. Başbakan Erdoğan'a hitaben, 'Sizin eksikliğinizi çok derinden hissedeceğiz' demeleri dikkat çekti.





Erdoğan'dan teşekkür



Erdoğan'da buna mukabil, 'Bu davaya sahip çıktığınız için teşekkür ederim' şeklinde konuştu. Bu arada bazı bakanların duygularını gizlemekte zorluk çektiği ve konuşamadıkları için hal lisanıyla iletişim kurdu.





Davutoğlu'na destek sözü



Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin seçilmiş 12. Cumhurbaşkanı olması sebebiyle 61. Hükümet 28 Ağustos'ta düşecek. Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında kurulacak 62. Hükümet için Davutoğlu'na başarılar dilendi. Tüm kabine üyeleri Davutoğlu başbakanlığında kurulacak 62. Hükümete her türlü desteği verme sözü verirken, tüm çalışmalarda yanlarında olacaklarını iletti.





Bakan Babacan ekonomide kalıyor



62. Hükümette ekonominin patronluğuna kimin geleceği merak edilirken, edinilen bilgiye Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la 2015 seçimlerine kadar devam etme kararı aldığı belirtildi. Davutoğlu'nun ekonomiye yeni takviyeler de yapabileceği ancak ekonomi patronluğunu Babacan'ın sürdüreceği öğrenildi.