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Ekonomi

Bakanlar Kurulu'nun 'Türk lirası' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Artık serbest bölgelerde diğer ülkelerle yapılacak ticaret dışında kalan tüm ödemeler...

11 Mayıs 2017 12:50

Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk lirası ile yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, serbest bölgelerde diğer ülkelerle yapılacak ticaret dışında kalan tüm ödemeler Türk lirası ile yapılacak.

Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk lirası üzerinden belirlenecek ve ödenecek.

Tarifelerin Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacak.

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Türk lirasıödemelerkararResmi Gazeteyayımlandı

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