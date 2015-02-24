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Bakanlar Kurulu'nun toplanacağı 9 Mart, Erdoğan için ne anlama geliyor?

Tam 12 yıl önce, yine bir 9 Mart'ta, 9 Mart 2003'te...

24 Şubat 2015 14:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Ocak'taki ilk toplantının ardından, hükümete başkanlık edeceği ikinci toplantıyı yapacağını açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşecek ikinci Bakanlar Kurulu toplantısının tarihinin ise "9 Mart" olacağını söyledi. 9 Mart, Erdoğan'ın kişisel tarihinde anlamlı bir tarih; Tam 12 yıl önce, yine bir 9 Mart'ta, 9 Mart 2003'te Siirt'ten milletvekili seçilen Erdoğan'a, önce Başbakanlık, ardından da Cumhurbaşkanlığı yolu açılmıştı.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, 27 Mart 1994’de İstanbul Büyükşehir Başkanı seçilen Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997’de davet üzerine gittiği Siirt’te, miting sırasında “Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker” mısralarını koyarak okuduğu bir şiir nedeniyle Diyarbakır DGM’de yargılandı. Yargılama sonucu “Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçunu işlediği gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erdoğan, bu cezasını 24 Temmuz 1999 günü tamamladı. Fazilet Partisi’nin, Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılmasının ardından, bağımsız kalan milletvekilleri, yeni parti kurma çalışmalarını “gelenekçiler” ve “yenilikçiler” olarak adlandırılan iki kanattan sürdürdü. “Gelenekçi” olarak adlandırılan kanat, Recai Kutan’ın genel başkanlığında 20 Temmuz 2001’de Saadet Partisi’ni kurarken, “yenilikçi” kanat da Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001’de AKP’yi kurdu ve Erdoğan genel başkan seçildi.

Kurulan AKP, 3 Kasım 2002 seçimlerinde oyların büyük bir çoğunluğu alarak 363 milletvekiliyle Meclis’e girdi. Ancak Erdoğan, daha önce aldığı hapis cezası nedeniyle seçim yasağı bulunduğu için Meclis’e giremedi. Abdullah Gül bir süreliğine parti başkanlığını ve başbakanlığı yürüttü.

 

Siirt seçimi iptal edildi, Erdoğan 9 Mart'ta Siirt'ten vekil seçildi

 

Yüksek Seçim Kurulu, Siirt’in Pervari ilçesi Doğanköyü’nde 706 seçmenin kayıtlı olduğu 17, 18 ve 19 numaralı sandıklarda sandık kurulları usulünce oluşturulmadığı için oy kullanılamadığı gerekçesiyle, Siirt’te Milletvekili Genel Seçimi’nin yenilenmesine karar verdi ve CHP milletvekili Ekrem Bilek, AKP Milletvekili Mervan Gül ve bağımsız Fadıl Akgündüz’e ait milletvekili tutanaklarını da iptal etti.

Bu arada TBMM'de, CHP'nin de desteğiyle yapılan Anayasa değişikliği ile, Tayyip Erdoğan'ın aldığı hapis cezası nedeniyle seçilmesine yönelik yasal engel kaldırıldı.

Siirt'te ara seçimler 9 Mart'ta gerçekleşti. Seçimlerde, Akgündüz’ün yanı sıra CHP de kazandığı milletvekilliğini yitirdi. AKP, Siirt’te 3 milletvekilliğini de kazandı. Erdoğan, Öner Gülyeşil ve Öner Ergenç vekil oldu.

Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi üzerine, Abdullah Gül Başbakanlık görevinden istifa etti. Erdoğan da, 59. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

 

Seçilmesinin 10. Yıl dönümünde de Siirt'e gitmişti

 

Erdoğan, milletvekili seçilmesinin 10. yıldönümüne denk gelen 9 Mart 2013 tarihinde de, Başbakan olarak Siirt'e gitmiş, orada bir miting yapmıştı.

 

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