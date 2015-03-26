Bakanlar Kurulu'nu basıp yolsuzlukla suçlanan bakana kelepçe taktılar

Ukrayna Acil Durumlar Bakanı Sergey Boçarovski ile yardımcısı Vasiliy Stoyetski, Başbakan Arseniy Yatsenyuk’un yönettiği kabine toplantısında tüm bakanların gözü önünde kollarına kelepçeler takılarak tutuklandı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de Hükümet Binası'ndaki Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken İçişleri Bakanı Arseniy Avakov, Başbakan Arseniy Yatsenyuk'tan kolluk kuvvetlerinin salona girebilmesi için izin istedi.

Güvenlik güçleri, Boçkovskiy ve yardımcısına suçlarını okuduktan sonra gözaltına alınacaklarını söyledi.

Kamuya mal alımı ihalesinde yolsuzluk yapmak ve devlet malını zimmetlerine geçirmekle suçlanan Boçkovskiy ve yardımcısı, kelepçelenerek gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Avakov, toplantıda yaptığı konuşmada Boçkovskiy ve yardımcısının özel şirketlerden

Yüksek fiyatlara devlet için yakıt aldıklarını, para transferinin offshore şirketler aracılığıyla yapıldığını ve paranın bir bölümünün Boçkovskiy ve yardımcısının hesabına aktarıldığını söyledi.

Başbakan Yatsenyuk da olayın tüm ayrıntılarıyla ve şeffaf biçimde araştırılması ve suç dosyasının hazırlanarak şüphelilerin bir an önce mahkemeye çıkartılması talimatını verdi.

Yatsenyuk, "Ülke savaş durumunda, her kuruşun değeri var fakat onlar insanları ve devleti soyuyor. Yasayı çiğneyen ve devletle alay eden herkesi benzer akıbet bekliyor" ifadelerini kullandı.