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"Bakanlar Kurulu’nda, 'O bölge yeşil alan olsun' dedim, rant var diye kabul edilmedi'"

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay: Asansör faciasının yaşandığı bölgenin yüksek bir bedel karşılığı satılacağı söylenmişti

08 Eylül 2014 09:09

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Mecidiyeköy’de meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Günay, bakanlığı döneminde, inşaatın yükseldiği eski Ali Sami Yen Stadı arazisinin yeşil alan olarak kalmasını teklif ettiğini ancak bu önerinin Bakanlar Kurulu’nda ‘arazinin çok değerli olması’ gerekçesiyle kabul edilmediğini söyledi.

Cihan'ın haberine göre Günay, “Başbakan ve Şehircilik Bakanlığı çevrelerinden bu alanın çok yüksek bedel taşıyan önemli bir arazi olduğunu, imarının büyük gelir getireceği söylendi. İstanbul’un yeşil alanlara ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Mecidiyeköy çevresi son derece yoğun yapılaşma olan bir çevre. Bakanlar Kurulu’nda dile getirdim. Yüksek bir bedel karşılığı satılacağı söylendi. Şimdi orada inşaat yükseldi. İnşaat yapılırken de çevredeki bütün emsalleri yukarıya çekecek olan inanılmaz 40 katlı gökdelen yapılıyor. Her şeye para gözüyle bakılıyor. Bütün yeşil alanlar belediye ve hükümet eliyle imara açıldı.” ifadelerini kullandı.

 

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