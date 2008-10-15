Bakanlar Kurulu’nda GS-FB sataşmaları

Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir’e "Ne olacak bu takımın hali" diye taraftarı olduğu takımın durumundan rahatsız olduğunu ortaya koyan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı gün Bakanlar Kurulu toplantısında da bir Galatasaray-Fenerbahçe polemiğine müdahale etmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.



Pazartesi günü yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısında koyu Galatasaray taraftarı olarak tanınan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan bir sunumda bulundu. Çağlayan, "Girişimci Bilgi Sistemi" başlıklı sunumunu, önceki sunumları gibi yine sarı kırmızı renk tonları ile gerçekleştirdi. Bunun üzerine kabinenin Fenerbahçeli bazı üyeleri sitem etme gereği duydu. Rahatsızlıklarını Başbakan’a, "Sayın Başbakanım, Zafer Bey hep böyle yapıyor; sunumu yine sarı kırmızı renkler üzerinden. Bu kadar da olmaz?" sözleriyle aktardılar.



Çağlayan, gülerek, "Ben bütün sunumlarımı bu renklerle yapıyorum, ne var bunda?" derken, Başbakan Erdoğan duruma müdahil olmak zorunda kaldı. Erdoğan da Çağlayan gibi gülerek, "Bunu fanatizimden sayabiliriz" esprisini yapmakla yetindi.

