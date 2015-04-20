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Bakanlar Kurulu üçüncü kez 'Ak Saray'da toplandı

Toplantıda geçtiğimiz günlerde onaylanan iç güvenlik paketinin ele alınması bekleniyor

20 Nisan 2015 13:11

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında üçüncü kez bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanıyor.

Toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Ağrı saldırısının da toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Ekonomideki kötü gidişat ve dolardaki yükseliş toplantının ana gündem maddelerinden olacak.

Ayrıca toplantının gündeminde; enerji, dış politika, bölgesel gelişmeler ve geçtiğimiz günlerde onaylanan iç güvenlik paketinin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki ilk Bakanlar Kurulu toplantısı 19 Ocak, ikinci Bakanlar Kurulu toplantısı 9 Mart 2015'te yapılmıştı. 

 

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