Bakanlar Kurulu toplantısında güvenlik raporu: Birleşik Haziran Hareketi 'tehdit unsuru'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 20 Nisan Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’yla yaptığı toplantıda ele alınan güvenlik raporunda Birleşik Haziran Hareketi de "tehdit unsuru" sayıldı. Hazırlanan raporda, "Paralel yapının seçimi manipüle edebileceği, sol terör örgütlerinin sansasyonel eylemlerine devam edebileceği, 'Birleşik Haziran Hareketi' ülke genelinde Gezi olayları benzeri eylem ve etkinlik başlatabileceğine" vurgu yapılıyor.

Sabah’ın iddasına göre, saraydaki toplantıda seçim güvenliği amacıyla hazırlanan güvenlik raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Rapora göre seçim güvenliğini tehdit eden yedi unsur tespit edildi. PKK ve Paralel Yapı’nın yanında Birleşik Haziran Hareketi’nin başlatabileceği eylemler seçim güvenliği için tehdit olarak sayıldı.

Hazırlanan raporda seçim güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirler sıralanıyor. 'PKK'nın bölgede tehdit, baskı ve silahlı propagandası' seçim tehditleri arasında yer alırken, "Paralel yapının seçimi manipüle edebileceği, sol terör örgütlerinin sansasyonel eylemlerine devam edebileceği, 'Birleşik Haziran Hareketi' ülke genelinde Gezi olayları benzeri eylem ve etkinlik başlatabileceğine" vurgu yapılıyor.

Sabah'ın haberine göre, Erdoğan'a yapılan sunumda yer alan tehditler ve alınan önlemler şöyle:

* Birleşik Haziran Hareketi 'Gezi ruhunu' canlandırmak amacıyla ülke genelinde eylem ve etkinlik başlatabilir. Sandık güvenliğini tehlikeye atabilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında Ağustos 2014'te kurulan Birleşik Haziran Hareketi de listede yer aldı. 'Solda birlik' sloganıyla bazı STK ve odaların da destek verdiği hareket 'Gezi ruhu' argümanını kullanmasıyla biliniyor.