T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlar Kurulu toplantısında güvenlik raporu: Birleşik Haziran Hareketi 'tehdit unsuru'

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a güvenlik raporu sunuldu

23 Nisan 2015 19:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 20 Nisan Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’yla yaptığı toplantıda ele alınan güvenlik raporunda Birleşik Haziran Hareketi de "tehdit unsuru" sayıldı. Hazırlanan raporda, "Paralel yapının seçimi manipüle edebileceği, sol terör örgütlerinin sansasyonel eylemlerine devam edebileceği, 'Birleşik Haziran Hareketi' ülke genelinde Gezi olayları benzeri eylem ve etkinlik başlatabileceğine" vurgu yapılıyor.

Sabah’ın iddasına göre, saraydaki toplantıda seçim güvenliği amacıyla hazırlanan güvenlik raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Rapora göre seçim güvenliğini tehdit eden yedi unsur tespit edildi. PKK ve Paralel Yapı’nın yanında Birleşik Haziran Hareketi’nin başlatabileceği eylemler seçim güvenliği için tehdit olarak sayıldı.

Hazırlanan raporda seçim güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirler sıralanıyor. 'PKK'nın bölgede tehdit, baskı ve silahlı propagandası' seçim tehditleri arasında yer alırken, "Paralel yapının seçimi manipüle edebileceği, sol terör örgütlerinin sansasyonel eylemlerine devam edebileceği, 'Birleşik Haziran Hareketi' ülke genelinde Gezi olayları benzeri eylem ve etkinlik başlatabileceğine" vurgu yapılıyor.

Sabah'ın haberine göre, Erdoğan'a yapılan sunumda yer alan tehditler ve alınan önlemler şöyle:

* Birleşik Haziran Hareketi 'Gezi ruhunu' canlandırmak amacıyla ülke genelinde eylem ve etkinlik başlatabilir. Sandık güvenliğini tehlikeye atabilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında Ağustos 2014'te kurulan Birleşik Haziran Hareketi de listede yer aldı. 'Solda birlik' sloganıyla bazı STK ve odaların da destek verdiği hareket 'Gezi ruhu' argümanını kullanmasıyla biliniyor.

ETİKETLER

birleşik haziran hareketitehdit unsurusayıldıbakanlar kuruluak saraytoplantıgüvenlikrapor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24