Bakanlar Kurulu toplanıyor

Federal hükümetin gündeminin ilk sırasında emeklilik maaşlarına 1 Temmuz itibariyle yapılacak zam geliyor. Maaşların batı eyaletlerinde yüzde 1,67 doğuda ise yüzde 2,53 artması bekleniyor.

AB'nin 2008'de Somalili korsanlara başlattığı Atalanta misyonunun uzatılması, Bakanlar Kurulu'nun bir başka gündem başlığını oluşturuyor. Ticaret gemilerinin yanı sıra bölgeye yapılan gıda yardımı transferine de koruma sağlayan misyon kapsamında bölgede 500 dolayında Alman askeri görev yapıyor.

Balkan ülkelerinden yapılan sığınma başvurularına karşı alınacak önlemler Bakanlar Kurulu'nun bir başka gündem maddesi. Balkanlar’dan gelen mülteci sayısını azaltmak ve bölgeden gelen mültecilerle ilgili işlemleri hızlandırmak üzere hazırlanan yeni bir düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Düzenleme, sözkonusu ülkeleri 'güvenli' statüsüne sokarak mülteci akınının önünü kesmeyi öngörüyor.

Mültecilerin istihdam piyasasına girişini kolaylaştırıcı önlemler ve Sanatçı Sosyal Güvenlik Yasası'nın reformu, Alman Bakanlar Kurulu'nun görüşeceği diğer konuları oluşturuyor.