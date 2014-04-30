T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bakanlar Kurulu toplanıyor

Almanya'da Bakanlar Kurulu yoğun bir gündemle bugün Başbakan Angela Merkel'in başkanlığında bir araya geliyor.

30 Nisan 2014 12:35

Federal hükümetin gündeminin ilk sırasında emeklilik maaşlarına 1 Temmuz itibariyle yapılacak zam geliyor. Maaşların batı eyaletlerinde yüzde 1,67 doğuda ise yüzde 2,53 artması bekleniyor.

AB'nin 2008'de Somalili korsanlara başlattığı Atalanta misyonunun uzatılması, Bakanlar Kurulu'nun bir başka gündem başlığını oluşturuyor. Ticaret gemilerinin yanı sıra bölgeye yapılan gıda yardımı transferine de koruma sağlayan misyon kapsamında bölgede 500 dolayında Alman askeri görev yapıyor.

Balkan ülkelerinden yapılan sığınma başvurularına karşı alınacak önlemler Bakanlar Kurulu'nun bir başka gündem maddesi. Balkanlar’dan gelen mülteci sayısını azaltmak ve bölgeden gelen mültecilerle ilgili işlemleri hızlandırmak üzere hazırlanan yeni bir düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Düzenleme, sözkonusu ülkeleri 'güvenli' statüsüne sokarak mülteci akınının önünü kesmeyi öngörüyor.

Mültecilerin istihdam piyasasına girişini kolaylaştırıcı önlemler ve Sanatçı Sosyal Güvenlik Yasası'nın reformu, Alman Bakanlar Kurulu'nun görüşeceği diğer konuları oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Bakanlar KuruluBaşbakan Angela MerkelFederalTemmuzSomaliliAtalantaBakanlar KuruluAlmanSanatçı Sosyal Güvenlik YasasıAlman Bakanlar KuruluDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24