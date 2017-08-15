Bakanlar Kurulu toplandı; gündem bayram tatili

Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.40'ta başladı.

Milyonlarca kişi bayram tatilinin kaç gün olacağının netleşeceği toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’yla birleştirilerek 6 güne çıkan Kurban Bayramı tatiline 28-29 ağustos tarihlerinin de eklenmesiyle 10 güne çıkmasını isteyen turizm sektörü, tüm hazırlıklarını tamamladı. Tatilcilerin pek çoğu da tatillerini bu tarihlere göre planlarken, bir çoğunun gözü kulağı da çıkacak kararda.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı tatiliyle ilgili sorulara “Hükümet çalışıyor. Durum müsaitse turizm açısından isabetli olur” değerlendirmesini yapmıştı.

Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’nu işaret etmiş, orada değerlendirileceğini söylemişti.