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Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de

Bakanlar Kurulu Suriye ve Irak tezkeresini imzaladı

21 Ağustos 2015 20:36

Sınır ötesi operasyon tezkeresi Bakanlar Kurulu'nda imzalandı. Suriye ve Irak'ı kapsayan sınır ötesi operasyon tezkeresi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sevk edildi.

Dışişleri Bakanlığı, dün Başbakanlığa tezkere metnini göndermişti.

Geçen yıl kabul edilen tezkerede IŞİD ve PKK'ya işaret ediliyordu. Bu yıl ise "ulusal güvenliğimize dönük riskler ve tehditler artmaktadır. Kuzey Irak'ta PKK varlığını sürdürmektedir. Suriye ve Irak'taki Terör örgütü sayısında artış olduğu gözlenmektedir" denildi.

 

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