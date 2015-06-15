Bakanlar Kurulu seçimlerden sonra ilk kez toplanıyor

Bakanlar Kurulu, 7 Haziran milletvekili seçiminin ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında bugün ilk toplantısını yapacak.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün 11.00'de toplanması öngörülen Bakanlar Kurulu'nda, ekonomi, Suriye sınırında yaşanan gelişmeler ile seçim sonrası güvenlik konuları ele alınacak.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar'ın, Suriye sınırındaki gelişmelerle ilgili Bakanlar Kurulu üyelerine bilgi sunması planlanıyor.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ekonomideki gelişmeler, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün de seçim sonrası güvenlik konularında, kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.