Bakanlar Kurulu revizyonuyla ilgili bilinmesi gereken 5 şey

Başbakan Binali Yıldırım, bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan Bakanlar Kurulu'ndaki değişiklikleri bugün açıkladı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında yeni kabine listesini duyurdu.

Kabinede kendisine yer bulamayanları, görev yerleri değişenleri ve yeni üyeleri derledik.

Kabineye giren 6 isim ilk kez Bakanlar Kurulu'nda görev yapacak.

Yeni bakanların listesi şöyle:

Revizyon öncesinde Bakanlar Kurulu'nda görev yapan 6 isim ise kabineden ayrılmış oldu.

Kabineden çıkan isimler ve revizyon öncesindeki görevleri

Kabinede kalan ancak görevi değişen isimler ise şöyle:

65. Hükümette bir kadın bakan kabinede görev yapıyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 66. Hükümette de görevine devam edecek.

Kabineye eklenen yeni kadın bakan ise Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu oldu. Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapacak.

Böylece 1991 yılından bu yana ilk kez Çalışma Bakanlığı görevini bir kadın yürütecek.

1987-1991 yılları arasında Anavatan Partisi'nden İmren Aykut bu görevi yürütmüştü.

Bakanlar Kurulu revizyonunu yazan gazetelerde bir süredir, eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeniden kabinede görev alabileceğine dair kulis haberler yer alıyordu.

Ancak yeni kabinede Babacan'a herhangi bir görev verilmedi.