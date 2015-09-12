Bakanlar Kurulu onaylarsa Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Edirne’de yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması yönünde Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu’na arzının olacağını söyledi. Bakan Topçu, bayram tatilinin 9 gün olma nedenini ise "İş turizmi açısından düşünüyorum" olarak açıkladı. Tatilin 19 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar tarihleri arasında olması planlanıyor. Böylece resmi tatil olarak yarım gün tatil olan arife günü de tam gün tatil olacak.

Son günlerde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasındaki çatışmaların turizm üzerindeki etkisini de değerlendiren Bakan Topçu, "Birilerinin abarttığı gibi çağrılar yaptığı gibi değildir çok şükür. Yüzde 5 turist sayısında artış vardır" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Bakan Yalçın Topçu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye gitti. İlk olarak Valilik ziyareti gerçekleştiren Bakan Topçu, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ile makamında bir araya geldi. Valilik binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Topçu, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ile ilgili olarak "Önümüzde Kurban Bayramı var. Ben Kültür ve Turizm Bakanı olarak tatilin birleştirilmesini istiyorum. Bakanlar Kurulu'nda Başbakan'ımıza arzımız olacak. Sanıyorum ki inşallah gereği yapılır. İş turizmi açısından düşünüyorum" dedi.

Son günlerde yaşanan çatışmaların turizm üzerindeki etkisi yönünde açıklama yapan Bakan Topçu, "Birilerinin abarttığı gibi çağrılar yaptığı gibi değildir çok şükür. Yüzde 5 turist sayısında artış vardır bunu biliyorsunuz. Dünyada yaşanan krizden dolayı mutlaka sıkıntılar var. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ve hanımefendinin himayelerinde G-20 toplantılarımız olacak. G-20 ülkelerimizin hanımefendileri ve diğer konuklarımız Cumhurbaşkanımız ve bizim himayemizde ağırlanacak" dedi.

'Ben bağımsız bakanım'

Bir gazetecinin "Siyasete devam edecek misiniz?" sorusunu da cevaplandıran Bakan Topçu, "Ben bağımsız bakanım arkadaşlar. Anayasa emrini yerine getirmiş bir kabine var. Bu kabine memleketimizi salimen inşallah seçimlere taşıyacak. Nasılsa düşman Polatlı'ya gelmiş meclisimiz açık kalmışsa bu meclis açık kalacak. Bu hükümet icra hükümetidir. Devletin bir saniyesi bin yılı ayrıdır. Milletin emanet yerleridir orası" diye konuştu.