"Bakanlar Kurulu, kısmi sokağa çıkma yasağı ve restoranların tamamen paket servise geçmesini değerlendirecek"

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili Koronavirüs salgınındaki son duruma ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından toplantıda alınması beklenen kararlarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü toplantısında 4 yeni tavsiye kararı aldı. İddiaya göre, eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı. Tavsiye kararı alan Bilim Kurulu'nun kararları yarın toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanarak duyurulacak.

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