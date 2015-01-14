'Erdoğan 6 ay önce başbakanımızdı, Bakanlar Kurulu'nu toplaması doğal'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan "Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararları Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç mı yoksa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mı açıklayacak?" sorusuna, "O gün geldiğinde hep beraber göreceğiz kimin açıklayacağını" cevabını verdi.

Davutoğlu, Bakanlar Kurulu'na Erdoğan'ın başkanlık etmesiyle ilgili olarak da "Bu toplantı daha önce iki istisnayla cumhurbaşkanlarının yine yapmış olduğu kullandığı bir anayasal yetkidir. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımız bizim 6 ay önceki başbakanımız bunu doğallık içinde değerlendirmek lazım" dedi.

Kamuda Şeffaflık Paketi'ni açıklayan Davutoğlu, gazetecilerin soruklarını yanıtladı. Davutoğlu, 19 Ocak'ta yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na ilişkin olarak şunları söyledi:

Bu toplantı daha önce iki istisnayla cumhurbaşkanlarının yine yapmış olduğu kullandığı bir anayasal yetkidir. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımız bizim 6 ay önceki başbakanımız bunu doğallık içinde değerlendirmek lazım.



Şu mu olacak bu mu olacak gibi bir algı oluşturmamak lazım.



Bu çalışma kendi doğal seyrinde yapılır. Biz de her zaman ona kendilerine görüşlerimizi arz ederiz.

Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararları da kimin açıklayacağını o gün geldiğinde hep beraber göreceğiz.