Bakanlar Kurulu kararları: Borçlar yeniden yapılandırılıyor, emekliye bayram ikramiyesi veriliyor

Bakanlar Kurulu sonrası kameralar karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesi Meclis'ten geçirilmesi planlanan kapsamlı bir "af ve yeniden yapılandırma paketi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'ın açıkladığı pakette, trafik cezalarının faizlerinde indirim, üniversite öğrencilerine af, imar barışı gibi başlıklar bulunuyor.

Yıldırım, emeklilere her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi biner lira ikramiye verileceğini de açıkladı.

Yıldırım'ın açıkladığı pakette öne çıkan maddeler şu şekilde:

Başbakan Yıldırım, tartışmalı başlıklardan "imar barışıyla" ilgili olarak şunları söyledi:

"Kangren haline gelmiş sorunlar için imar barışı getiriyoruz. Kanun çıkınca tespit edilen binalara yapı kayıt belgesi verilecek. Bu bir imar affı değil, imar barışıdır. Yaklaşık 13 milyon bina için reform niteliğinde bir düzenleme getiriyoruz. İmar barışı ile elde edilecek kaynak, kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak."

Yıldırım, borç ve cezaları içeren "yeniden yapılandırma" için ise "31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş borcunu, sigorta ve prim, trafik cezası ödemelerini gerçekleştirmemişse bununla ilgili bir fırsat getiriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler." dedi.

Başbakan Yıldırım, "teröre bulaşmama şartı" ile üniversite öğrencilerine af getirileceğini de açıkladı: "500 bine yakın eğitimine devam edemeyen gençler oldu. 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelere dönme imkanı veriyoruz"