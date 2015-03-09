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Bakanlar Kurulu ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanıyor

Bakanlar Kurulu'nda ana gündem dolardaki yükseliş ve ekonomideki dalgalanmalar...

09 Mart 2015 09:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu ikinci kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplayacak. Kurul'da, dolardaki yükseliş sonrası ekonomideki dalgalanmalar ile "Çözüm Süreci" ve İç Güvenlik Paketi'nin ele alınması bekleniyor.

Ulusal ve uluslararası pek çok gelişmelerin ele alınacağı toplantı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, Kıbrıs müzakereleri ve son dönemde tartışılmaya başlanan F-4 kazaları değerlendirilecek başlıklar arasında yer alıyor. Beştepe'deki toplantının öncelikli gündem maddeleri; çözüm süreci ve bu kapsamında geçen hafta Abdullah Öcalan tarafından PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısı olacak. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Erdoğan başkanlığında toplanan kabineye bilgi verecek.

 

Başkanlık sistemi

 

Bakanlar Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla dile getirdiği "Yeni anayasanın yapılması" ve "Başkanlık sistemi" konularının masaya yatırılması da öngörüyor. İlgili birimlerin çeşitli ülkelerdeki sistemlerin işleyişi kapsamında kurula detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

 

Faiz ve dolardaki yükseliş

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir Merkez Bankası’nı hedef aldığı, "faizlerin düşürülmesi" ve "dolardaki yükseliş" konuları kapsamında ilgili bakanlar son durumu anlatacak.

 

Erdoğan milletvekili seçildiği tarih...

 

Tam 12 yıl önce, yine bir 9 Mart'ta, 9 Mart 2003'te Siirt'ten milletvekili seçilen Erdoğan'a, önce Başbakanlık, ardından da Cumhurbaşkanlığı yolu açılmıştı. 

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