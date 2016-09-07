Bakanlar Kurulu, Erdoğan başkanlığında Külliye’de toplandı

Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplandı.

Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 4. kez başkanlığını yaptığı toplantıda Fırat Kalkanı harekatı gündemde...

Cenaze namazı arası

Bakanlar kurulu toplantısına AKP Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Taciser İçyer'in cenazesi nedeniyle ara verildi.

Erdoğan başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 11.40'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısına cenaze nedeniyle ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve bazı bakanlar, hayatını kaybeden AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Taciser İçyer'in Hacı Bayram Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Dış politikada izlenecek yol haritası masada

Toplantıda ayrıca Erdoğan’ın Çin ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da masada...

Toplantıda ayrıca Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı terörle mücadelede yeni yöntemler de ayrıntılı olarak gündeme gelecek.