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Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Toplantıya Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da katılıyor

15 Ağustos 2016 14:02

Bakanlar Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugün üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 11.00'de başlaması beklenen toplantı 1 saat gecikmeli olarak 12.00'de başladı.

Beştepe'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katılıyor.

Hulusi Akar'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevden alınacağı iddia edilmiş, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dere geçilirken at değiştirilmez" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

Görevden alınacağı iddia edilen isimlerden biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan olmuştu. Hakan Fidan darbe girişimini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a haber vermemesi nedeniyle eleştirilmişti.

Toplantıda Olağanüstü Hâl kapsamında çıkarılacak yeni Kanun Hükmünde Kararname masaya yatırılacak. Önümüzdeki günlerde çıkarılması planlanan kararnameye son şekli verilecek. 

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