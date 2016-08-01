Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Saat 09.10'da Çankaya Köşkü'nde başlayan toplantıda, 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine karşı alınacak önlemler başta olmak üzere bu kapsamda yapılması gereken ve yapılacak düzenlemeler ele alınacak. Başbakan Yıldırım ve kurmayları, gelinen süreci detaylı bir şekilde ele alacak. Yine, PKK ile mücadele de ele alınacak diğer önemli başlık olacak.

İç gelişmelere bağlı olarak dış gelişmeler de masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor. Askeri darbe girişiminde bulunan cuntaya karşı, ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin tutumları bu kapsamda önem taşıyor. Fethullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunuyor ve faaliyetlerini buradan yönetiyor. Gülen'in iade süreci, bu yönde yapılan girişimler ve gelinen aşama detaylıca ele alınacak.