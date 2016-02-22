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Bakanlar Kurulu, 1 Kasım'ın ardından ilk kez Saray'da toplandı

Bakanlar Kurulu, Erdoğan başkanlığında bugüne kadar dört kez toplandı

22 Şubat 2016 10:19

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimlerinin ardından ilk kez bugün Bakanlar Kurulu’nu topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç Afrika ülkesini kapsayacak seyahati nedeniyle ay sonunda toplanması planlanan Bakanlar Kurulu toplantısı bugüne alındı. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda başlayan Bakanlar Kurulu toplantısında Ankara’daki patlama, terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar ve Suriye sınırındaki son durum değerlendirilecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’na seçildikten sonra ilk kez 19 Ocak 2015’te Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmişti. 

Bakanlar Kurulu, Erdoğan başkanlığında bugüne kadar dört kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra bir ay Milli Güvenlik Kurulu’na bir ay da Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek. 

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