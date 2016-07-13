"Bakanlar, hakem seçimlerine müdahale etti, siyasilerin kara listesindeki isimler devre dışı bırakıldı"

Cumhuriyet gazetesi, Haziran’dan bu yana duyurusu sürekli ertelenen hakem klasmanlarının belirlemesi sırasında AKP’nin devreye girdiğini, MHK’nin de "siyasilerin kara listeye aldığı isimleri devre dışı bıraktığını" iddia etti. "Bakanlar hakem seçmeye de el attı" başlığıyla yayımlanan haberde, Süper Lig’de maç yöneten isimlerinin bir bölümünün tasfiye edilmek istendiğinin ortaya çıkmasından sonra hakem dünyasında başlayan huzursuzluk, Bayram Tatili’nde tavan yapmıştı. MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ve yardımcısı Bünyamin Gezer’in, aralarında FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel olmak üzere 5 isme, 'Ya bırakın, ya da alt klasmana gideceksiniz' mesajı verdiği kaydedildi" ifadesi yer aldı.

Arif Kızılyalın'ın imzasıyla yayımlanan (13 Temmuz 2016) haberi şöyle:

Süper Lig’de maç yöneten isimlerinin bir bölümünün tasfiye edilmek istendiğinin ortaya çıkmasından sonra hakem dünyasında başlayan huzursuzluk, Bayram Tatili’nde tavan yapmıştı. MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ve yardımcısı Bünyamin Gezer’in, aralarında FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel olmak üzere 5 isme, “Ya bırakın, ya da alt klasmana gideceksiniz” mesajı verdiği kaydedildi. AKP iktidarının gözde politikacısı ve Trabzon kökenli Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun, geçen yıl Trabzonspor maçlarında hata yapan FIFA kokartlı Deniz Ateş Bitnel, Çağatay Şahan ve Süleyman Abay için, “üzerini çizin” diye ricada bulunduğu, yine Kasımpaşa maçında hata yapan İlker Meral’in de Soylu tarafından devre dışı bırakıldığı öne sürülüyor.

Torpil savaşları!

Klasmanlar belirlenirken MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ve ekibinine eski Turizm Bakan yardımcısı Abdurrahman Arıcı aracılığı ile mesaj yolladığı ifade edilen Süleyman Soylu’nun yanı sıra Dışişleri Bakanı ve ‘Meclisteki Alanyaspor Taraftarı’ lakaplı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da listeler konusunda aracılar yolu ile ricada bulunduğu savlandı. Kulüpler ve siyasi çevrelerce istenmeyen hakemlerin büyük bölümü alt klasmana indirilirken İlker Meral’in adı hiçbir listede yer almadı. Bu gelişmeler yaşanırken hakemliği bırakmaları rica edilen ve aralarında Deniz Ateş Bitnel’in de bulunduğu bir grup hakemin MHK ve TFF’den gelen telefonlara cevap vermedikleri, hatta telefonlarını kapadıkları öğrenildi.

Anayasaya aykırı

TFF bünyesindeki MHK’nin, hakem klasmanları üzerinde yaptığı değişikliğin ve klasman belirleme yönteminin anayasa ve hukuka aykırı olduğu öne sürüldü. Konuyu yargıya taşıyan hakemlerden İbrahim Tokmak, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Şu an klasmanlar MHK üyeleri ile onlara ricada bulunanların iki dudağının arasından çıkacak sözle belirlendi. Liyakat, başarı puanı ve diğer parametreler hiçe sayıldı. Biz de bir grup hakem olarak konuyu yargıya taşıdık” dedi.