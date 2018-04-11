T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlar Fakıbaba ile Elvan, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, işgalden kurtuluşun 98'inci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi

11 Nisan 2018 14:40

ŞANLIURFA, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, işgalden kurtuluşun 98\'inci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan sabah saatlerinde uçakla GAP Havaalanı\'na geldi. Kente gelen bakanları; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bürokratlar ile partililer karşıladı. Kendilerini karşılayanlarla tokalaşan bakanlar daha sonra uzun araç konvoyu eşliğinden kent merkezine hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATarımHayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaKalkınma Bakanı Lütfi ElvanGıda TarımGAP HavaalanıKenteValisi Abdullah Erin Büyükşehir Belediye Başkanı NihatKendileriniFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24